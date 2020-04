El presidente de la AFA dijo que un torneo de 30 equipos "es una alternativa". Fuente: AFP

Claudio Tapia , presidente de la AFA , eligió la cautela al hablar sobre el regreso de la actividad futbolística en la Argentina. Pero sí se refirió a las consecuencias que dejará la pandemia del coronavirus en los clubes argentinos. Y su presagio no fue nada halagüeño: "Sabemos que se va a venir una crisis muy grande . Tratamos de hablar con todos los dirigentes para saber cuáles son sus opiniones y les pedimos un informe", dijo en TyC Sports, donde dio una entrevista por videoconferencia.

Tapia, quien será reelegido en la Asamblea del 19 de mayo hasta marzo de 2025, adelantó: "No vamos a poder gastar lo mismo que antes. Todas las instituciones van a entrar en una recesión económica muy fuerte". Ese panorama económico es el que alienta la posibilidad de que no haya descensos en los próximos años dos y que se llegue en 2023 a los 30 equipos en primera división. "Quizás sea una alternativa", aventuró Tapia sobre la propuesta, que ya fue discutida entre algunos directivos de la máxima categoría y que seguirá siendo charlada en encuentros virtuales durante esta semana.

El regreso al fútbol

"Una vez que tenga la información de toda la dirigencia voy a decir cuál es la decisión, o qué creo que será lo más conveniente. Siempre lo que decidamos va a ser en conjunto, por mayoría. Todavía es muy pronto para tomar decisiones si no podemos asegurar cuándo vamos a volver a jugar", dijo el expresidente de Barracas Central en relación al regreso a la actividad, que seguramente sea a puertas cerradas. "Por ahí hay que dejar algunas situaciones deportivas de lado y tomar alguna decisión. Hay que evaluar todas las posibilidades que nos ayuden a tener un fútbol mejor, a salir de la crisis. Va a haber una realidad diferente en todo el mundo", aventuró.

Además, Tapia puntualizó que no tendría sentido reanudar los torneos y tener que suspenderlos otra vez porque algún integrante de un plantel, un entrenador o un auxiliar se enfermaron. "Me parece muy bien que todos trabajemos y pensemos en cuando vuelva el fútbol, pero también es irresponsable siendo que nadie sabe que día vamos a volver ni en qué condiciones. Todos tenemos ansiedad para que el fútbol vuelva, pero para eso tenemos que haber superado esta pandemia", anticipó el presidente de la AFA. Y añadió: "Cuando las autoridades a nivel nacional digan que se puede volver a practicar el fútbol, debemos tener cuidado de que esto no pase. Sería muy doloroso e irresponsable si llega a pasar algo con quien sea".