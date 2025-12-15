Jordania es finalista de la Copa Árabe: garra y eficacia, a pesar de que le faltan sus dos mejores delanteros

Tras el sorteo del Mundial 2026, Lionel Scaloni admitió que Jordania era el rival que menos conocía, del que no podía dar muchas referencias en ese momento. La necesidad de investigar y analizar al tercer adversario de la selección argentina, el 27 de junio, en Dallas, puede empezar a ser satisfecha en la actual Copa Árabe de Naciones, en la que Jordania este lunes se clasificó por primera vez en la historia a la final con un sorpresivo 1-0 sobre Arabia Saudita, en un partido disputado en Al Bayt Stadium, Qatar. El próximo jueves disputará la definición por el título frente a Marruecos, que goleó 3-0 a Emiratos Árabes.

Clasificado por primera vez a un Mundial y finalista en 2023 de la Copa Asiática -cayó frente a Qatar-, la campaña en la Copa Árabe muestra a Jordania con un pleno de victorias en cinco partidos. Por la etapa de grupos se impuso a Emiratos Árabes Unidos (2-1), Kuwait (3-1) y Egipto (3-0). Por los cuartos de final superó 1-0 a Irak y en semifinales dejó atrás a Arabia Saudita (1-0), que vuelve a tener en la dirección técnica a Hervé Renard, a cargo de la selección cuando en el Mundial 2022 le ganó 2-1 a la Argentina. El goleador de la Copa Árabe es el centro-delantero jordano Ali Alowan, con cuatro tantos (todos de penal).

El cabezazo de Nizar Al Rashdan se transforma en el gol del triunfo de Jordania para ser finalista en la Copa Árabe MAHMUD HAMS - AFP

El staff de la selección argentina que está siguiendo a Jordania en esta competencia, que forma parte del calendario de la FIFA, ya puede hacerse la idea de que dentro de seis meses, en el cierre del Grupo J, le espera una oposición aguerrida, luchadora y tácticamente bastante organizada. Ante Arabia Saudita dispuso un esquema 5-4-1 y cedió el control de la pelota (32 por ciento de posesión) sin resignar el contraataque (siete remates -cinco al arco- contra ocho de Arabia -solo uno entre los tres palos-).

El gol del triunfo lo marcó a los 20 minutos de la segunda etapa, con un cabezazo de Nizar Al-Rashdan, un volante que llegó por sorpresa al área rival para conectar un centro desde la izquierda. Con un planteo cerrado bloqueó casi todos los intentos saudíes. Cuando hizo falta, el arquero Yazzed Abu Layla apareció con una gran atajada, y también mostró buen timing para cortar un centro.

Jordania tuvo el mérito de absorber la ausencia de dos de sus mejores titulares, ambos delanteros, dentro de un plantel en el que todos sus integrantes nacieron en el país, a diferencia de otras selecciones de la región, que nacionalizan a futbolistas para aumentar el potencial.

Vuela el arquero Yazeed Abulaila en los festejos de Jordania por la clasificación a la final de la Copa Árabe de Naciones MAHMUD HAMS - AFP

No integra la delegación el extremo de Rennes (Ligue ) Mousa Al Tamari, figura en la Copa Asiática 2024 (tres goles), considerado por su velocidad el Messi jordano -apodo del que reniega- y único representante en una de las cinco grandes ligas europeas. En su paso por APOEL (Chipre), entre 2018 y 2020, se transformó en el primer jordano en jugar la Champions League. La otra baja que está sobrellevando es la del delantero Yazan Al-Naimtat, autor de un gol contra Emiratos Árabes y lesionado en los ligamentos frente a Irak en cuartos de final. Juega en Al Arabi (Qatar), y es uno de los jugadores con más recursos técnicos.

En la Copa Árabe, Jordania muestra un estilo colectivo, con menos distracciones de las que podría imaginarse en un equipo que figura en el puesto 66° del ranking FIFA. Muestra un gran empeño en la recuperación de la pelota y festeja como un gol cuando hay un quite que evita una situación peligrosa para su arco.

Con Arabia Saudita desesperada en búsqueda del empate en el final, el N° 9 jordano, Ali Alowan, provocó la expulsión de un defensor por cometerle un foul en una situación manifiesta de gol. El entrenador Jamal Sellami -jugó para Marruecos el Mundial 98- hizo cambios de acuerdo con las necesidades del desarrollo. Zraiq Sharara, que había ingresado al comienzo del segundo tiempo para explotar su gambeta en velocidad por la derecha, fue reemplazado a cinco minutos del final por un defensor. Jordania terminó con cinco defensores, cuatro volantes y un solo atacante.

Lo más cerca que había estado Jordania de disputar un fue cuando en 2013 perdió el Repechaje ante Uruguay (5-0 y 0-0). La liga local se disputa desde 1944 y durante varios años fue semiprofesional. Según un informe de Nahuel Lanzón, especialista en fútbol de Asia, África y Medio Oriente, el crecimiento del fútbol jordano se produce a partir de que Samar Nassar, exnadadora olímpica de origen palestino, asumió como secretaria general de la Federación Jordana de Fútbol.

Fue la primera mujer en ocupar un cargo ejecutivo en una federación de fútbol de Medio Oriente. Durante su mandato se profesionalizó la gestión interna, armó toda la estructura organizativa y consiguió financiamiento de la FIFA para varios proyectos. Tomó como modelo futbolístico a Marruecos, la selección africana en llegar más lejos en un Mundial (cuarto en 2022), en cuanto al trabajo táctico. En la final evaluará su proyecto contra su espejo. La Argentina va juntando información para prestarle una debida atención a Jordania.