Explicó que no le gusta mucho eso de estar en la TV y que las entrevistas lo incomodan. Sin embargo, "tenía ganas de hablar" se descubrió Ángel Di María , en el programa "PH. Podemos Hablar", que se emite en Telefe. Y es todo un síntoma para un personaje muy huidizo. La cuarentena obligatoria por la pandemia provocada por el coronavirus lo encuentra en París junto con su familia; el jugador de PSG abrió su intimidad para contar cómo atraviesa este momento de crisis y para recordar momentos significativos en su vida deportiva.

" Te asusta un poco todo. La situación que uno mira y escucha te da miedo ", contó el volante rosarino desde el living de su casa, acompañado por su mujer y en un formato original: tanto él como el resto de los invitados aparecían en distintas pantallas dispuestas en el estudio. El único que estaba en el piso era Andy Kusnetzoff, el conductor.

La experiencia de lo que se está viviendo en Europa a causa de la pandemia marca el pulso de sus sensaciones: "Es algo loco lo que estamos viviendo, no la estamos pasando bien. Estamos aislados hace 14 días, desde que el presidente de Francia ordenó la cuarentena. Nosotros llevamos dos días más por pedido del club. Tratamos de no hacer muchas cosas porque estamos enfocados en que nosotros dos y nuestras hijas no nos contagiemos. Yo habitualmente voy mucho al súper, tengo una vida normal porque la gente es respetuosa. Aunque con esto, fue solamente una vez mi mujer. Se sacó toda la ropa en la puerta antes de entrar a casa y se fue a bañar".

Reconoce que parte de su tiempo lo ocupa cocinando para su familia, ya que lo entiende como una herramienta más para "soportar" la cuarentena: "Me gusta cocinar, lo hago todas las noches, me ayuda a olvidarme de todo. Antes no sabía, pero de a poco me fui enganchando y ahora lo disfruto. Preparo de todo", descubrió. Pero también contó cómo se cuida físicamente: "Una de las cosas es trabajar como lo venía haciendo. Trabajo en el gimnasio que tengo en casa. No puedo parar. No sabemos cuánto va a durar esto, hay que seguir laburando. El estado físico es importante para nosotros y si tenés que arrancar de un día para el otro con un partido, te pasa factura no hacer nada".

Di Maria es una de las figuras del PSG Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Sobre lo que sucede en la Argentina respecto de la pandemia, Di María se mostró muy pendiente de cada determinación que toman las autoridades y cómo se comporta la gente. "Sé lo que pasa y no pasa en Argentina, lo que ocurre en este momento. La tele francesa no la miro. Pregunto a gente que conozco del club, que habla en español y me explica la situación acá y lo que pasa. Todo es una incertidumbre. Cada vez hay más muertos e infectados. Te pone muy mal y uno no sabe qué pensar. Tengo una casa que puedo estar cómodo y que mis hijas pueden disfrutar, salir afuera y no estar encerradas. Todo eso es importante. Pero no salgo de casa y es difícil de explicar. Veo que pasan muchos autos por afuera, gente caminando con barbijos y guantes. Lo importante es no salir. Es estar adentro, bancarla, no queda otra. Lo que vi en Argentina es que la gente está haciendo caso, respetando lo que el Gobierno dice. Lo que el Gobierno está haciendo es espectacular. La gente tiene que hacer caso y pensar en el otro. Si nos quedamos adentro, más rápido vamos a poder estar con el otro".

Su mujer, Jorgelina, también entró en escena durante el programa y contó, con una cuota de humor, cómo es la convivencia en época de cuarentena: "Yo pensé que él no me iba a aguantar a mí, pero me parece que se están dando vuelta la cosa. Tengo una paciencia con él y con las nenas... Y me parece que no la está llevando muy bien. Es que no está muy acostumbrado a estar tanto en casa, ya que juega cada tres días y tiene los entrenamientos. Entonces, ahora que las chicas hace la escuela a distancia, estoy desde las 10 de la mañana con ellas haciendo tares y cuando le digo a él 'te dejé dos ejercicios para hacer con las nenas´´, está 10 minutos y no puede más".

La final que no pudo jugar

Di Maria junto a Messi en la selección, en un partido del Mundial de Brasil 2014 Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS

En el terreno de los recuerdos, Di María volvió a contar una anécdota que lo marcó: su ausencia en la final del mundial de Brasil de 2014. Y en ese contexto, contó qué pasó con Real Madrid y su lesión: "Los tres que sabemos la verdad somos el doctor Daniel Martínez, Alejandro Sabella y yo. Yo venía con el desgarro desde el partido con Bélgica, estaba con lo justo, a un 90 por ciento. La pierna no estaba bien del todo pero quería jugar, no me importaba si por estar en la final no volvía a jugar al fútbol. Era una de las cosas que me habían dicho que podía pasar pero para mí era la final del mundo, era mí final". Y el relato continuó con lo que sucedió con el club español, para el que jugaba: "Yo sabía que me querían vender. Y la mañana del partido llegó la carta, Daniel (Martínez) me la dio y me dijo que era del Real Madrid, pero no quise ni siquiera mirarla y la rompí".

Y finalizó: "Fui a hablar con Alejandro y le dije llorando que no estaba al 100 por ciento. Yo sabía que él me amaba y quería que yo jugara, pero buscaba lo mejor para el equipo. Me iba a infiltrar porque lo quería intentar. Después, en la reunión previa al partido, Alejandro decidió finalmente poner a Enzo Pérez en mi lugar".