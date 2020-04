El estadio de Independiente refleja la parálisis que vive el fútbol Crédito: Prensa Independiente

Alejandro Casar González 1 de abril de 2020 • 23:59

Sin reuniones presenciales, pero con varias cargas de celular al día. Sin cafés, pero con videoconferencias vía Zoom , la aplicación que ya es la vedette del aislamiento obligatorio. Sin contacto cara a cara ni distanciamiento social, pero con insistentes llamados por WhatsApp. Así se mueven los dirigentes del fútbol argentino , que intentan resolver un complicado presente económico provocado por la pandemia del coronavirus .

Esquel, el microcentro porteño, el predio de la AFA en Ezeiza y la Casa Rosada son cuatro de los lugares en los que las antenas de celular registran llamados y mensajes de audio destinados a resolver todo lo que viene. Además de la división geográfica, también hay un reparto de tareas. La frontera entre AFA y Superliga se diluyó para siempre desde que hace unos días Marcelo Tinelli se transformó en el presidente residual de ésta. Ocupará ese cargo hasta que el 19 de mayo la Asamblea de la AFA decida absorber definitivamente a la Superliga. Un detalle de nombre: el conductor de TV ya dirige la flamante Liga Profesional de Fútbol, creación de Claudio Tapia.

Ideas desde el sur

Gracias a a su popularidad, el presidente de San Lorenzo puede jactarse de tener la mejor agenda entre todos los dirigentes del fútbol argentino. "Desde Esquel, Marcelo está activo", dice otro directivo que lo acompaña en la gestión. El conductor televisivo habla con diferentes integrantes del gobierno. Es el encargado de llevar adelante dos negociaciones vitales para el futuro: por un lado, la revocación del cambio en el decreto 1212/03 que firmó Mauricio Macri y que Alberto Fernández, ya en la presidencia, reglamentó. Esa modificación provocó un aumento instantáneo del 14% en la masa salarial que los clubes de fútbol pagan todos los meses a sus empleados.

Marcelo Tinelli, presidente de la Superliga y de San Lorenzo, y Claudio Tapia, presidente de la AFA. Mediante videollamadas y conferencias virtuales, ambos intentan encarrilar el fútbol argentino en tiempos de pandemia. Crédito: Twitter

Por el otro, Tinelli también habla para ver cómo se implementarán a futuro los Repro (Programas de Recuperación Productiva): una herramienta fundamental para que muchos trabajadores de los clubes puedan cobrar sus sueldos con ayuda del Gobierno mientras dure la emergencia provocada por el coronavirus. En paralelo, Tinelli habla con clubes europeos para saber cómo harán ellos para capear el temporal. En algunos casos los planteles han acordado rebajas salariales colectivas (Barcelona, por ejemplo). Para todas sus gestiones, Tinelli se apoya en dos de sus hombres de confianza: Eduardo Spinosa (Banfield), quien fue designado como director general de la nueva Liga Profesional y los vicepresidentes Cristian Malaspina (Argentinos Juniors), Hernán Arboleya (Lanús) y Mario Leito (Atlético Tucumán).

El futuro del fútbol premium

La negociación que más preocupa a los clubes es la que atañe a las dos señales dueñas de los derechos de TV del fútbol de primera división: Fox Sports y Turner. Las empresas mostraron su intención de colaborar y no dejar el convenio en banda, pero todavía no hay nada cerrado. Sí hubo comunicaciones en las últimas horas. Una de las señales preguntó si había alguna fecha estimada de regreso a los entrenamientos, para tener una idea de cuántos meses debía pagar sin que hubiera partidos. Y sin ingresos, porque el Pack Fútbol ha sido bonificado a los suscriptores por las operadoras más importantes de TV satelital y por cable. En la AFA no tienen nada claro en escenario. "No hay una idea de regreso, porque se entiende que volver progresivamente sería a puertas cerradas y nadie sabe puntualmente qué significa progresivamente", dijo una fuente de la entidad.

Sin fútbol, los clubes sufren por lo que puede venir: una merma considerable en sus ingresos por televisación Fuente: Archivo

En esa comunicación a la AFA hubo una puerta abierta hacia una solución: que los meses sin fútbol que las señales tengan que pagar (son $457 millones cada treinta días, sin la indexación por IPC, el índice de precios al consumidor) queden a cuenta de una "llave en mano" por una renegociación del contrato. El convenio, sellado en 2017, tiene una primera opción de salida en 2022, si es que las empresas desisten de continuar. En caso de que quieran seguir, es válido hasta 2027. En el contexto actual, podría incluso prorrogarse por dos o tres años más. Del tema de la TV se ocupa Marcelo Tinelli, pero también hablan el propio presidente de la AFA y su mano derecha, Pablo Toviggino.

La negociación con los clubes será uno por uno

Los dirigentes argentinos creen que será "muy complicado" llegar a un arreglo general con el gremio de jugadores, por lo que se aprestan a encontrar soluciones particulares para cada uno de sus planteles. De todas maneras, hay conversaciones diarias entre las autoridades del sindicato que preside Sergio Marchi y la AFA de Tapia. El futuro de las negociaciones salariales dependerá de lo que ocurra con el contrato de TV, y si los clubes se aseguran, al menos, ese ingreso.

Una vista aérea del estadio de Mar del Plata, durante Aldosivi-Racing, que se jugó sin público. Fue durante el último fin de semana en que hubo fútbol en Argentina Fuente: Télam - Crédito: Diego Izquierdo

Tapia negocia, también, por el ascenso, que es la base de su poder. En este sentido, Tele Red Imagen S.A. (Trisa), la razón social de TyC Sports, ya adelantó que su intención es honrar sus compromisos y no defaultear los pagos de los contratos que tiene asumidos. Su idea es no romper la cadena de pagos, por lo que los clubes del ascenso también contarían con los ingresos provenientes de ese contrato ($2,4 millones mensuales para cada equipo de la Primera Nacional) y cerca de $1 millón para un club de la B Metropolitana. Los clubes de la C, la D y el Torneo Federal se benefician por el efecto derrame de la AFA, que socializa parte de los ingresos que recibe tanto de la Superliga (el 18% de todos los contratos) como de Trisa por la Primera Nacional y la B Metropolitana. Así, mantener el ingreso de la TV en los meses sin fútbol será vital para garantizar la viabilidad de los clubes.