En qué canal pasan Rosario Central vs. Talleres por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este viernes, desde las 22.15, Rosario Central y Talleres se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino, se disputa en el Gigante de Arroyito y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Canalla parece haber recuperado terreno tras comenzar el certamen con una inesperada derrota como local ante Belgrano. Desde entonces, no volvió a perder y acumuló dos victorias y dos empates, por lo que quedó cuarto en el Grupo B con ocho puntos. Viene de ganarle 2 a 0 a Barracas Central con goles de Enzo Copetti y Ángel Di María, por lo que buscará estirar su buena racha ante un club que está lejos de sus mejores años desde que regresó a la Primera División hace casi 10 años.

Rosario Central derrotó a Barracas y acumula cinco partidos consecutivos sin perder en todas las competencias Juan Jose Garcia - FOTOBAIRES

La ‘T’, por su parte, se mantiene en el octavo puesto de la clasificación general de la zona A con siete unidades, producto de dos triunfos, un empate y dos derrotas. En la última jornada venció por 2 a 1 a Gimnasia de Mendoza, uno de los dos equipos recientemente ascendidos desde la Primera Nacional, con un doblete de Valentín Dávila (Agustín Módica empató transitoriamente para el Lobo mendocino).

Rosario Central vs. Talleres: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 22.15 en Rosario, Santa Fe, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Rosario Central corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.02 contra los 4.54 que se repagan por un hipotético triunfo de Talleres. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.19.

Las casas de apuestas ponen a Rosario Central como favorito al triunfo en el encuentro ante Talleres Marcelo Manera

Posibles formaciones