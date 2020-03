Fantino había dicho que no sabía si "el 8 de Atlanta va a tener para vivir". Crédito: Captura TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de marzo de 2020 • 13:16

El 8 de Atlanta le respondió al conductor televisivo Alejandro Fantino , quien había dicho que no sabía "si va a tener para vivir". Lo propio dijo sobre el 4 de Unión , y los diferenció del Muñeco Gallardo y Carlos Tevez, de quienes dijo que no se van a morir de hambre por la suspensión de la actividad deportiva por la epidemia de coronavirus .

"Tranquilo Fantino, que por ahora estoy bien jaja ", escribió Jorge Valdez Chamorro , el mismísimo futbolista del Bohemio , citando una nota con la declaración hecha por el relator deportivo. Desde ya, el animador radial había citado tanto al volante de Atlanta como al defensor de Unión metafóricamente, sin reparar en las personas en particular.

Valdez Chamorro tiene 25 años, y participó del seleccionado nacional juvenil sub 15 y sub 17. Inició su carrera en Lanús. También pasó por Gimnasia y Esgrima La Plata y Nueva Chicago. Desde 2019, juega en el equipo de Villa Crespo.

El 8 de Atlanta le contestó a Fantino en una Instagram Story

El comentario de Fantino que originó la "devolución" de Chamorro

"No se va a morir de hambre [Carlos] Tevez, no se va a morir hambre el Muñeco [Marcelo] Gallardo, tendrán para comer. Pero, de pronto, el 4 de Unión no sé si tiene para vivir y el 8 de Atlanta menos. El fútbol, si está bien ordenado, tendrá que tratar de ayudarlos", había editorializado el conductor en su programa Fantino a la Tarde , en dúplex con Radio La Red y Jonathan Viale .

"Pongo foco en el fútbol porque hay mucho sorete que está planificando cuándo vuelve el fútbol, cuando no sabemos cuántos muertos vamos a tener . No están las cosas hoy como para pensar cuándo pateamos un cuero inflado con aire", expresó en ese mismo momento el periodista.

"Si vos no das el ejemplo como referente social que sos, seas deportista, seas un hombre del espectáculo, seas un hombre de la política, seas un hombre de la religión. Seas un referente de donde vengas, si no das el ejemplo en el momento que tenés que dar el ejemplo, sos un sorete ", finalizó su descargo el conductor que recientemente volvió a la pantalla de América TV en el horario vespertino.