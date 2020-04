El exjugador de la selección busca así ayudar a Villa Gobernador Gálvez a luchar contra el coronavirus Crédito: @pocho22lavezzi

El exdelantero de San Lorenzo, Nápoli de Italia y el seleccionado argentino Ezequiel "Pocho" Lavezzi donó cinco millones de pesos en alimentos a personas en situación de vulnerabilidad de la ciudad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, donde nació, en medio de la pandemia y por las consecuencias económicas que causó hasta ahora.

"El miércoles me llamó Ezequiel y me dijo que quiere darle una mano a la gente del barrio: 'fijate porque quiero donar cinco millones' " de pesos, contó Diego Lavezzi, de 44 años, hermano del futbolista y presidente del Club Coronel Aguirre, quien maneja los emprendimientos de "Pocholo", como lo conocen en su ciudad, pegada al extremo sur de Rosario: "Hablé con el (empresario Lucio Di Santo) de (el supermercado mayorista) Micropack y con el intendente (Alberto Ricci) porque no queremos que esta donación de Ezequiel sea utilizada políticamente".

La donación consiste en 7500 bolsones de alimentos con aceite, fideos, arroz, galletitas, leche en polvo, azúcar, puré de tomates y yerba, que la municipalidad se encargará de repartir el próximo fin de semana, según lo publicado por la agencia Télam .

"Hacemos esto público porque no queremos que sea utilizado, en (el Club Coronel) Aguirre hicimos la obra más importante de Gálvez con el estadio, donde le damos trabajo como albañiles a un montón de pibes, y a 20 de ellos les conseguimos trabajo ", siguió el hermano mayor del jugador.

"El problema de los pibes es que trabajan en changas, la mayoría de albañiles, y ahora con la cuarentena se quedaron sin nada, por eso algunos trabajan en el club y otros en la municipalidad, pero ahora muchos se quedaron sin esa moneda diaria", agregó el hermano de Lavezzi.

"Pocho" Lavezzi, de 34 años, retirado de la actividad la temporada pasada, se enteró por un grupo de WhatsApp que muchos de sus amigos y vecinos la están pasando mal económicamente en la cuarentena y por eso decidió darles una mano, como hace habitualmente con la Fundación Ansur, donde dan "un plato de comida y una merienda y aprenden ajedrez", entre otras actividades, comentó su hermano.

Lavezzi volvió a ser noticia por un gesto solidario, como la vez que llegó al barrio de Coronel Aguirre con el baúl del auto cargado de zapatillas, lo abrió y las repartió entre un grupo de pibes hasta que el último se quedó con las manos vacías. Entonces se sacó las suyas, se las regaló y volvió a su casa manejando descalzo.