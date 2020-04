Gatti fue dado de alta y continuará su recuperación en su casa de Madrid Fuente: Archivo

Buenas noticias desde España . Tras 17 días de internación, Hugo Orlando Gatti se recuperó del coronavirus, recibió el alta médica y continuará con la recuperación en su casa de Madrid. La noticia fue confirmada por su hijo Lucas Gatti a través de las redes sociales y ahora el exfutbolista de 75 años deberá afrontar los próximos días con un cuidado médico especial.

"Muy buenas tardes a todos. Les escribo para darles la buena noticia que han dado de alta a mi padre. Ya se encuentra en su casa y ahora vienen días en los cuales deberá estar tranquilo, recuperándose completamente y siguiendo todas las indicaciones y controles que los médicos le han solicitado", escribió el hijo de Gatti en su cuenta de Twitter, que durante las últimas dos semanas ha sido utilizada como canal de información oficial sobre su estado de salud.

"Queremos agradecer especialmente al equipo médico que lo ha tratado y a todas las personas que nos han ayudado en este difícil momento considerando la situación mundial actual, los bloqueos y las distancias. Agradecer, una vez más, todas las muestras de cariño, apoyo y respeto durante este tiempo. A los periodistas, Amigos, familiares y a una infinita cantidad de personas a través de redes sociales y otros medios, en nombre de toda nuestra familia, muchas gracias", agregó Lucas.

Todo comenzó el 23 de marzo, cuando el exarquero de Boca, River y la selección argentina ingresó a una clínica médica de Madrid con síntomas compatibles con el coronavirus. Tras entrar "bastante jodido", según el testimonio de su hijo, al día siguiente se confirmó que padecía una neumonía bilateral y había sido afectado por el Covid-19, lo que generó una fuerte preocupación ya que se trataba de un paciente de riesgo que, además, en 2018 tuvo que colocarse dos stent debido a un problema cardíaco.

A medida que pasaron los días, a pesar de permanecer internado, Gatti fue evolucionando positivamente y la situación se fue tornando cada vez más alentadora. Es más, durante su estadía en la clínica, el exjugador hasta entabló una comunicación telefónica con el programa televisivo español "El Chiringuito de Jugones", en el que se desempeña como panelista.

"Cuando me dijeron que me tenían que ingresar, yo decía ustedes están locos. Hacen falta estas cosas para darte cuenta que no eres imbatible. Siempre hay que tener esperanza. Hay que luchar por la vida, porque no hay nada más bonito", aseguró el "Loco" hace una semana. "No tuve miedo. El día que me vaya, el Dios del cielo me va a decir 'hoy te toca, Loco'. Esto para mí es como un sueño. Y como todo sueño tiene que terminar y comenzar uno nuevo. A mí me gusta vivir. Uno tiene que luchar por eso, por la vida".