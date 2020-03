Sadio Mané saluda a hinchas de Liverpool: Klopp se enojó por ese gesto

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de marzo de 2020 • 17:45

El coronavirus atraviesa todos los estamentos de la vida cotidiana. Y en ellos se inscribe el fútbol, que no termina de resolver la suspensión de los campeonatos alrededor del mundo. En Europa, por ejemplo, este miércoles se están disputando dos partidos de la Champions League . En uno de ellos, uno de los protagonistas volvió a ser eje de las miradas, como había ocurrido ayer: se trata de Jurgen Klopp , el entrenador de Liverpool , que recibió en su estadio a Atlético de Madrid.

Cuando sus futbolistas ingresaron al campo de juego para realizar el calentamiento, Sadio Mané (el número 10) estrechó las manos de dos hinchas (entre varios) que se colocaron en el borde de la tribuna para tomar contacto con sus ídolo. Mané fue el único: el resto de sus compañeros pasó sin rozarse con nadie. Enseguida, un custodio se dirigió a los aficionados para pedirles que se alejaran. Y detrás de los jugadores apareció Klopp, serio: "¡Guarden sus manos!", les ordenó, mirándolos, sin sacar las suyas de los bolsillos de su campera.

Unos minutos después, cuando el partido estaba a punto de comenzar, se dio una situación curiosa: en el típico saludo de entrenadores, Klopp y diego Simeone eligieron estrecharse... sus codos. El partido se disputó con presencia de público, algo que no sucedió en París, donde PSG y Borussia Dortmund cerraron su eliminatoria de octavos de final a puertas cerradas en el Parque de los Príncipes.

Codo a codo: el saludo de Simeone y Klopp Fuente: AFP

Ayer, en la conferencia de prensa previa al partido con Atlético de Madrid, el técnico alemán había reaccionado duramente ante el periodista argentino de ESPN Martín Ainstein, que le planteó la paradoja de que los jugadores no se estrechan las manos antes del partido en prevención por el coronavirus, pero que sin embargo están expuestos a la enfermedad en un deporte de continuo contacto físico como es el fútbol.

El alemán fue tajante y le cuestionó su rol de periodista: "El fútbol es solo un juego. No somos la sociedad, somos solo parte de ella y todos deberíamos preocuparnos de la misma manera. Eso es exactamente lo que no me gusta. Que te sientes aquí y me hagas esta pregunta pero hayas viajado de Madrid hasta aquí", le respondió. Ya hace unos días, el entrenador campeón en el último Mundial de Clubes había desestimado la posibilidad de opinar sobre la pandemia, considerándose él mismo como apenas "un simple tipo que lleva una gorra de béisbol y va mal afeitado".