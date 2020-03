Klopp se molestó con el periodista Martín Ainstein, por una consulta acerca del coronavirus Crédito: @lfcmagazine

No le hablen del coronavirus relacionado con el fútbol. A pocas horas del choque con Atlético de Madrid, por el desquite de los octavos de final de la Champions League, el DT de Liverpool Jurgen Klopp reaccionó duramente ante el periodista argentino de ESPN Martín Ainstein , que le planteó la paradoja de que los jugadores no se estrechan las manos antes del partido en prevención por el coronavirus, pero que sin embargo están expuestos a la enfermedad en un deporte de continuo contacto físico como es el fútbol.

El alemán fue tajante ante el corresponsal de nuestro país y en un momento le cuestionó su rol de periodista. Ya hace unos días, el entrenador campeón en el último Mundial de Clubes había desestimado la posibilidad de opinar sobre la pandemia, considerándose él mismo como apenas "un simple tipo que lleva una gorra de béisbol y va mal afeitado".

La conferencia de prensa de Klopp antes del partido ante Atlético de Madrid 02:18

Aquí, el diálogo completo:

-AINSTEIN: Desafortunadamente, es un tema del que te tenemos que hablar. Venimos de España, hay muchas preocupaciones sobre el tema. Han cerrado escuelas por 15 días, le han prohibido a la gente ir a los estadios mientras la Liga sigue. Les han dicho a los futbolistas no estrecharse las manos antes del partido, pero el fútbol es un deporte de contacto físico. ¿No te da miedo que tus futbolistas estén expuestos a un contagio?

KLOPP: ¿Eres de Madrid?

AINSTEIN: Soy de Argentina, vivo en Madrid.

KLOPP: ¿Vives en Madrid? OK. ¿Estás preocupado de que en tu ciudad hayan cerrado...

AINSTEIN: Yo no juego al fútbol mañana (por hoy)

KLOPP: Pero eso no es especial. El fútbol es solo un juego. No somos la sociedad, somos solo parte de ella y todos deberíamos preocuparnos de la misma manera. Eso es exactamente lo que no me gusta. Que te sientes aquí y me hagas esta pregunta pero hayas viajado de Madrid hasta aquí. Quedate ahí y cierra las escuelas, obviamente estás preocupado. Y esa es la cuestión, pero tú crees que el fútbol vale lo suficiente como para viajar. Esa es la situación, este es nuestro problema, nuestro problema común y no podemos resolverlo con fútbol. Nosotros jugamos porque ésa es nuestra parte y tenemos que hacerlo. Tu trabajo es informar y espero que lo hagas mejor de lo que haces preguntas. Porque ahí es cuando me enojo, cuando me das la sensación de que yo tengo un problema y tu no lo tienes. Todos tenemos el mismo problema. Es eso exactamente, tú dices: "Pero yo no juego al fútbol". Es solo una parte de la historia. Es el mismo problema para dos personas que hablan cara a cara en todo ámbito.

AINSTEIN: Dejame aclararlo. Lo que digo es que hay contacto físico en el deporte, donde...

KLOPP: Es un momento en el que todos los jugadores están sanos. ¿Por qué deberíamos preocuparnos? Lo que hacemos al no estrecharnos las manos es establecer una señal. Es bueno para tí, bueno para mí, bueno para él el hecho de no darse la mano. No es lo importante que 22 jugadores completamente sanos no se estrechen las manos; es una señal para la sociedad, para todos allí afuera. En el momento que tú establezcas señales también, entonces estamos en el mismo bote, por eso lo hacemos.

AINSTEIN: Estamos en el mismo bote.

KLOPP: No estoy seguro, pero no es tan importante.

