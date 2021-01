El defensor argentino del Atalanta, Cristian Romero festeja el tanto que marcó en la goleada de su equipo a Milan por 3 a 0 Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de enero de 2021 • 15:00

Un gol, una asistencia y la difícil tarea de anular a Zlatan Ibrahimovic. Todo eso logró hacer Cristian Romero, el cordobés de 22 años que juega en Atalanta. Su paso por el fútbol argentino, en el que se sintió maltratado, fue breve. Desde Europa se fijaron en él y allí fue. Sus buenas actuaciones sorprendieron a los grandes clubes, y este fin de semana fue la excluyente figura de su equipo y del partido en el gran triunfo frente a Milan por 3 a 0, por la fecha 19 de la Serie A.

Su destacada actuación generó grandes repercusiones en Italia, donde presentan a Romero como uno de los futuros grandes defensores en el Viejo Continente.

"Cuti" Romero es defensor, mide 1,85 m y pesa 80 kg. Arribó a Genoa en el año 2018 a cambio de 1,6 millones de euros. Su pase le pertenecía a Belgrano de Córdoba, único club argentino en el que tuvo participación y donde sólo jugó 17 partidos. Allí entabló una muy buena relación con Matías Suárez, con quien todavía mantiene contacto frecuente.

Pero de su paso por el Pirata no tiene los mejores recuerdos. Allí, dijo, se sintió maltratado por los dirigentes y hasta pensó en dejar el futbol: "Lo que viví en Córdoba me hizo ser más fuerte. Porque los dirigentes y el director deportivo me tiraban mierda teniendo 17, 18 años. Lo sufría, pero tenía a mi familia, que siempre me apoyó y pude salir adelante. Acá en Europa pude dar el gran salto. En Belgrano jugué 18 partidos. Al principio, Teté González fue el técnico que me dio la oportunidad de crecer. Lamentablemente no siguió y empecé a tener problemas con los dirigentes. La verdad es que la pasaba mal, me me dejaban afuera, me mandaban a correr solo sin el equipo", se descargó hace unos meses en una nota con el programa Cómo te va, de Radio Colonia.

El resumen del partido en el que se lució Cristian Romero

La vida le cambió totalmente en Italia. El 20 de octubre de 2018 debutó con Genoa. Venía de una lesión, sentía que no tenía ritmo. Y enfrente estaba... Juventus. A los 9 minutos lo amonestaron. A los 18, Cristiano Ronaldo de convirtió un gol. ¿Entró en pánico? Para nada. Se acomodó, jugó un gran partido y su equipo al final empató 1 a 1.

En Genoa creció mucho en lo estratégico, según él mismo analiza. "Cuando llegué a Europa, era un desastre. En los partidos que me tocaron jugar en el Genoa crecí muchísimo. Es muy ordenado tácticamente el fútbol acá". Su primer club fue una vidriera y Juventus puso los ojos en él. En 2019 la Vecchia Signora compró su pase por 20 millones de euros. Esa cifra ubicó a Romero en el segundo lugar entre los defensores argentinos por los que más se pagó por sus pases, detrás de Nicolas Otamendi, que en 2015 se incorporó a Manchester City desde Valencia por 44 millones de euros. Iguala monto invirtió Manchester United por Marcos Rojo en 2014, cuando jugaba en Sporting de Lisboa.

Soy hincha de Belgrano y aunque en este momento no pienso en la vuelta, ojalá tenga la posibilidad de volver algún día para sacarme la espina de jugar con la gente en Alberdi Cristian Romero

Estuvo cuatro semanas en Turín. Luego de su adquisición, el Bianconeri lo cedió por dos temporadas a Atalanta, su equipo actual, para que vaya sumando experiencia. Pero en ese tiempo compartió algunos entrenamientos con Cristiano Ronaldo y, dice, que Paulo Dyabala lo acompañó en todo momento. Luego el Papu Gómez lo ayudó en la adaptación en Atalanta.

Dice que admira el estilo de juego de Leonardo Bonucci y que el atacante más complicado que le tocó marcar fue el belga Romelu Lukaku, de Inter. Pero no le tiene miedo a las grandes figuras. Enfrenta su posibilidad con gran convicción.

Cuty Romero en el mano a mano con Zlatan: el argentino lo dominó y no le cometió ni una infracción Crédito: DPA

Este sábado tuvo su función estelar, el lanzamiento internacioinal. Fue titular ante Milan, que defendía la punta del campeonato. Jugó como líbero, se lució y nunca dejó en paz a Zlatan Ibrahimovic, que poco pudo hacer ante el dominio del argentino.

Las buenas críticas cruzaron fronteras. Hasta el diario El País, de España, le dedicó una nota: "Cristian Romero se comió al Milan y a Zlatan", escribió el periodista Diego Torres. Una de las cosas que impacto fue el control de la situación en el máximo nivel. "Zlatan siempre estuvo cubierto por Romero, que mide una cabeza menos de estatura, con la coordinación de un gimnasta y la astucia de los marcadores más sabios. Si hubo que anticipar leyó la jugada un segundo antes que sus adversarios, si hubo que chocar, se impuso por su físico. No le pitaron ni una falta".

Crsitian Romero jugó un partido estupendo, fue figura y borró a Zlatan Ibrahimovic del campo de juego Crédito: REUTERS / Daniele Mascolo

Para completar su partido descollante, a los 26 de la primera parte, el ex Belgrano, le ganó por la espalda al defensor Rossonero Pierre Kalulu y puso el 1 a 0 de cabeza. Ya en el segundo tiempo y a 13 del final, Romero fue hacia el ataque con la misma determinación de un volante creativo y habilitó con muchísima clase a Duván Zapata para el 3 a 0 de Atalanta, que goleó al único líder que tiene el calcio. Con el triunfo, el equipo que dirige Gian Piero Gasperini se ubicó cuarto en la tabla de posiciones.

Romero ya había convertido un gol en Champions League en el empate 1 a 1 de Atalanta frente a Midtjylland, el pasado 1 de diciembre de 2020, para seguir mostrando su potencial y evolución, el próximo 24 de febrero subirá otro escalón en la exigencia, cuando su equipo se enfrente por los octavos de final con Real Madrid, en el partido de ida, que se disputará en Bérgamo. La vuelta, en la capital española, se jugará el 16 de marzo.

Con la selección argentina, por ahora, sólo tuvo presencia en los juveniles. Fue el capitán del equipo que Claudio Úbeda dirigió en el Sudamericano 2017, que se jugó en Ecuador, torneo en que el seleccionado nacional finalizó en la cuarta posición (logró la clasificación para el Mundial de Corea del Sur), al que finalmente no asistió. Además, disputó un encuentro amistoso frente a Colombia para la selección Sub 23. Se emociona cuando habla de la camiseta celeste y blanca: "A la selección argentina jamás le diría que no. Es un sueño y me encantaría tener la oportunidad". Después del golpe que dio sobre la mesa de los grandes, Cristian Romero lanzó un mensaje de alerta para que Lionel Scaloni tenga otro nombre para seguir con atención de cara a las eliminatorias.

Conforme a los criterios de Más información