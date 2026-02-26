Cristiano Ronaldo anunció la adquisición del 25% del club Almería

El mundo del fútbol amaneció con una noticia sorpresiva: Cristiano Ronaldo, todavía en actividad en el Al-Nassr FC, de Arabia Saudita, anunció la adquisición del 25% de la UD Almería, protagonista en la pelea por el ascenso en la segunda división de España. El movimiento no es simbólico ni menor: es el primer paso firme del astro portugués como propietario en el fútbol europeo.

La operación se realizó a través de CR7 Sports Investments, una filial creada recientemente dentro de las empresas que conforman CR7 SA. No trascendieron cifras, pero el comunicado habla de “inversión estratégica” y “compromiso a largo plazo”.

El contexto deportivo potencia el impacto. Almería suma 48 puntos y se ubica tercero, a dos puntos del líder Racing de Santander (50) y a uno de Castellón (49), que aparece segundo, a falta de 15 fechas para el epílogo. El proyecto, en manos del empresario saudí Mohamed Al Khereiji desde mayo de 2025, busca consolidar un modelo que combine las aspiraciones de ascenso a LaLiga con el desarrollo del semillero y la infraestructura general. La llegada de Cristiano agrega visibilidad global y, sobre todo, experiencia competitiva.

“Desde hace tiempo tuve la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo”, señaló el capitán de Portugal. La frase no es nueva en su discurso, pero ahora encuentra un correlato concreto. En diciembre de 2024, durante los Dubai Globe Soccer Awards, ya había deslizado su deseo de convertirse en dueño de un club para corregir, desde adentro, aquellas cosas en donde él considera que el sistema tiene fallas. Esta compra materializa aquella declaración.

Para Al Khereiji, la incorporación del cinco veces Balón de Oro es un espaldarazo estratégico. “Está considerado como el mejor jugador de todos los tiempos, conoce muy bien las ligas españolas y entiende el potencial de lo que estamos construyendo”, celebró el dueño de Almería. No es un detalle menor la relación personal entre ambos: el empresario saudí fue clave en la llegada de Cristiano a Arabia tras su salida de Manchester United. Ahora, el vínculo se profundiza en esta sociedad.

Cuando recibió un premio en el Globe Soccer Dubai Awards 2024, Cristiano dejó en claro que quería involucrarse en la parte dirigencial del fútbol Anadolu - Anadolu

El movimiento también tiene una dimensión simbólica. Significa el regreso de Cristiano al fútbol español, aunque ya no desde el césped sino desde un escritorio. Su historia en España estuvo marcada por un insaciable deseo de ganar y romper récords, su rivalidad eterna con Lionel Messi y algunas polémicas. Entre ellas aparece un episodio que hoy adquiere un tono casi irónico.

Cristiano le marca un gol a Almería en 2010 y silencia a los hinchas que lo habían hostigado

El 15 de abril de 2010, cuando defendía la camiseta del Real Madrid, Cristiano visitó el estadio de Almería y recibió una bienvenida hostil por parte de la hinchada local. Los cánticos ofensivos se repitieron durante todo el partido. Por eso, cuando marcó el empate temporario (el equipo blanco terminó ganando 2 a 1), CR7 respondió con un gesto claro, mirando a los fanáticos locales y señalándose el oído derecho, como si dijera “ahora no los escucho”. En la conferencia posterior habló de “algunos tontos”.

El destino hace que ahora, 16 años después, aquel escenario vuelva a cruzarse en su camino, pero desde otro ángulo: ahora es accionista del club cuyos hinchas lo chiflaron.

Mientras Cristiano sigue exhibiendo, a los 41 años, su vigencia deportiva y se encamina a ser el primero en convertir 1000 goles, su marca personal se expandió con una amplia visión de negocios: hoteles, clínicas, moda y tecnología ya forman parte de su entramado comercial. Sin embargo, hasta ahora el fútbol era un territorio pendiente. Con esta compra, Ronaldo se suma a una tendencia cada vez más habitual: figuras del deporte que siguen activos mientras planifican su transición hacia la gestión y hacia el momento en el que dejen de competir.

Cristiano sigue vigente en Arabia Saudita, pero ya se aseguró seguir ligado al fútbol cuando decida colgar los botines FAYEZ NURELDINE� - AFP�

El interrogante es qué implicará en la práctica su 25%. No se conocen los detalles del acuerdo ni el grado de injerencia en decisiones deportivas. ¿Participará en la definición de incorporaciones? ¿Influirá en la expansión internacional de la marca Almería? ¿Será un socio silencioso o un actor visible en toda la planificación? Por ahora, todo eso es una incógnita.

En el corto plazo, la prioridad del club es el ascenso. Pero la implicancia de esta noticia puede atraer patrocinadores, mejorar acuerdos comerciales y fortalecer la posición financiera. A mediano plazo, la apuesta parece orientada a consolidar un modelo híbrido: capital saudí, proyección europea y el sello global de CR7.