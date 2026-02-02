Cristiano Ronaldo se rebeló y decidió no estar disponible para el partido de Al Nassr

No es un lunes más en Arabia Saudita. Un ruido impensado sorprende y saca de la zona de confort a una liga acostumbrada a convivir con los excesos del poder y el dinero. Cristiano Ronaldo decidió no estar disponible para el partido que Al Nassr disputará ante Al Riyadh (desde las 12.15 de la Argentina) y, según informó el diario portugués A Bola, la razón no responde a una lesión ni a una cuestión personal. Es una protesta. Y apunta directamente al corazón del proyecto saudí.

El gesto del delantero portugués, que el jueves cumple 41 años y sigue siendo la figura más influyente del campeonato, sacudió la estructura interna del club y dejó al descubierto una grieta que hasta ahora se manejaba en voz baja: el descontento de Cristiano con la forma en que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) gestiona al Al Nassr en comparación con otros equipos de la liga, especialmente el Al Hilal, también bajo su órbita.

De acuerdo con fuentes citadas por A Bola, Ronaldo rechazó la versión difundida inicialmente en Arabia Saudita que hablaba de una molestia física previa al encuentro. Pero la realidad es que ni está lesionado ni pidió descanso, sino que simplemente está eligiendo no jugar. Y lo hizo como forma de expresar su malestar por la falta de refuerzos y por una sensación de desigualdad que, puertas adentro, ya no estaría dispuesto a tolerar.

El mercado de invierno dejó expuesta esa incomodidad. Mientras el Al Nassr apenas incorporó a Haydeer Abdulkareem, un mediocampista iraquí de 21 años, otros clubes potenciados por el mismo fondo avanzaron con operaciones de alto impacto. El Al Hilal, líder del campeonato, invirtió cerca de dos millones de euros por el defensor español Pablo Marí y se prepara para desembolsar alrededor de 30 millones por el delantero francés Kader Meité. Además, explora la llegada de Karim Benzema, figura del Al Ittihad y ex compañero de Cristiano en Real Madrid.

La comparación resulta inevitable. Y para Ronaldo, según el medio portugués, es algo intolerable. El delantero entiende que el proyecto deportivo del Al Nassr perdió peso específico dentro del esquema político del fútbol saudí y que la falta de inversión atenta contra la competitividad del equipo en una liga diseñada, justamente, para exhibir poderío global.

La tensión no se limita al mercado. En las últimas semanas, la estructura dirigencial del Al Nassr también sufrió modificaciones sensibles. El director deportivo Simão Coutinho y el director general José Semedo, ambos portugueses y hombres de confianza de Cristiano, perdieron atribuciones por decisión del Consejo Directivo. Ese recorte de poder agravó la incomodidad del capitán y profundizó una sensación de aislamiento dentro del club.

Cristiano cumple 41 años este jueves Abdullah Ahmed - Getty Images Europe

No es la primera señal de malestar en el ecosistema saudí. En enero, Jorge Jesus, entrenador del Al Hilal, dejó una frase que resonó fuerte en la liga: “El Al Nassr no tiene el poder político que tiene el Al Hilal”. Aquella declaración generó una fuerte repercusión institucional y derivó incluso en un pedido formal de sanción contra el técnico. Hoy, el gesto de Cristiano parece confirmar que esa percepción excede lo discursivo.

La situación resulta especialmente delicada si se observa el contexto contractual del portugués. En junio de 2025, Ronaldo renovó con el Al Nassr cuando se especulaba con un posible regreso a Europa en la antesala del Mundial 2026. Firmó un acuerdo de dos años cuyo valor total supera los U$S 400 millones, incluyendo salario, primas e incentivos comerciales ligados a la promoción del club y de la liga.

Ese contrato convirtió a Cristiano en una pieza central del proyecto saudí, no solo dentro del campo de juego sino también como emblema global. El Índice de Multimillonarios de Bloomberg lo incluyó por primera vez el año pasado, al calcular que sus ganancias totales a lo largo de la carrera superaron los 1.400 millones de dólares. Sin embargo, el éxito deportivo en Arabia Saudita sigue siendo una cuenta pendiente.

Cristiano Ronaldo lleva convertidos 961 goles Prensa Al Nassr

Desde su llegada en 2022, Ronaldo todavía no pudo ganar un título oficial con Al Nassr. Solo celebró el Campeonato de Clubes Árabes, una competencia regional que la FIFA no reconoce como oficial. El contraste con su carrera resulta elocuente: 35 títulos en total, entre clubes y selección, incluidos campeonatos en Portugal, Inglaterra, España e Italia, además de la Eurocopa y dos Nations League con Portugal.

En números, el portugués sigue persiguiendo un objetivo simbólico. Acumula 961 goles oficiales y está a 49 de alcanzar los 1.000. Pero todo indica que esa cifra no se moverá este lunes. Y no precisamente por una lesión.

El plantón de Cristiano abre un interrogante incómodo para la liga saudí. Si el jugador que mejor representa el proyecto decide rebelarse, aunque sea por una noche, el mensaje trasciende al Al Nassr. Expone tensiones internas, prioridades desiguales y una estructura que, pese a su poder económico, todavía busca equilibrio entre marketing global y competitividad deportiva.