Gerardoo Piqué llega al Camp Nou en bicicleta. Crédito: captura

La sorprendente imagen que se viralizó en la previa del Barcelona-Espayol, de Gerard Piqué desplazándose en bicicleta al Camp Nou no cayó bien. El defensor venía por la calle a una velocidad considerable, sin casco ni ninguna otra medida de protección. Algunos lo tomaron como una provocación a Espanyol, que se jugaba la permanencia en primera en el derbi catalán.

Lo cierto es que la imprudencia del tercer capitán de Barcelona fue uno de los temas que del día de la prensa en España. Una de la primeras voces que reprobaron su conducta fue Francisco José Carrasco Lobo Carrasco , exjugador de Barcelona y de la selección española, panelista en el programa televisivo El Chiringuito .

Al ver las imágenes del marido de Shakira en bicicleta , el conductor Josep Pedrerol le preguntó a Carrasco " ¿Qué pretende Piqué? ", a lo que este respondió: "Gerard lleva mucho tiempo metiendo la cuchara, porque sabe como picar a muchos estamentos, muchas aficiones, mucha gente, pero al margen de esto, paso al plano profesional, yo en el Barcelona no admitiría nunca que agarre la bicicleta. No llegaría ni a multarlo porque le diría a solas como tiene que comportarse, sobre todo a nivel de escaparate. El Barcelona es un club donde el futbolista no se representa a sí mismo, representa al club, y él tiene que volver a la realidad, que es comportamiento profesional . Pero claro, él quiere jugar a lo otro".

"¿Un futbolista puede ir en motocicleta?", inquirió Pedrerol. "No, ni caballo, ni esquiar, ni hacer deportes de alto riesgo", respondió Carrasco. Luego, agregó: " En el club no se tienen que hacer esas concesiones ".

Por su parte, el ultramadridista Edu Aguirre, otro de los periodistas del programa, dijo que "Piqué ya no sabe qué hacer para que hablen de él".

Una ebike que alcanza los 70km/h

El diario As de España informó que Piqué se movilizó en una bicicleta eléctrica de la marca Greyp, y que con esa misma había acudido a un entrenamiento en la ciudad deportiva de Barcelona en 2018.

En aquella oportunidad surgió una polémica porque el zaguero culé no podía utilizar esa ebike por sus características. Con una potencia de 13 kW, alcanza una velocidad de hasta 70 km/h y la disponibilidad de un puño de acelerador que permite el movimiento autónomo del vehículo.

La Greyp G12S está homologada en España como un ciclomotor , no como una bicicleta de pedaleo asistido, por ello es necesario contar con licencia de conductor, patente y seguro para utilizarla en la calle.