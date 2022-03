Juan Román Riquelme, después del Superclásico: “Nosotros no somos inferiores a nadie”

Pasó otro Superclásico, y un triunfo por 1-0 sobre River en el Monumental que fue muy valorado dentro del Mundo Boca. Una victoria que al equipo xeneize le permitió posicionarse bien en la Zona 2 de la Copa de la Liga, y que le dio tranquilidad al plantel y al técnico Sebastián Battaglia. De todo lo que rodeó a ese encuentro y otros temas del club habló Juan Román Riquelme. El vicepresidente de Boca habló en TyC Sports, y dejó clara su postura sobre River, al destacar: “Nosotros no nos sentimos inferiores a nadie. Yo cuando miro los partidos bajo el volumen, pongo música y elijo yo quién juega bien y quién juega mal. Y nosotros fuimos mejores cuando ellos jugaron en nuestra cancha, hicimos figura a Armani y al chico [Leandro] Díaz. Ellos ligaron mucho cuando jugaron en la Bombonera. Después tenemos claro que, cuando nos toca ir a al cancha de nuestro rival, ellos son fuertes, creemos que el local es el favorito. Esta vez fueron más protagonistas ellos y nuestro arquero lo hizo muy bien, pero no nos sentimos inferiores para nada”.

“Yo estoy contento cuando se gana un Superclásico porque los clásicos se tienen que ganar. Se gana y el hincha de Boca está muy feliz, va a trabajar contento. Esto es gracias a los jugadores y al cuerpo técnico, les estamos muy agradecidos. Luego, siempre pienso que hay que jugar bien. Tuve la suerte de ser futbolista y defender estos colores, y sabíamos que cuando nos tocaba ir a la cancha de nuestro rival, nuestro arquero alguna iba a tener que tocar. He escuchado que dijeron que tuvimos suerte, que por ahí ligamos un poco, pero los clásicos son así. En nuestra casa hemos jugado tres clásicos el año pasado, y dos los tendríamos que haber ganado 2 a 0, o 3 a 0. Ellos tienen un arquerazo, y también ligaron muchísimo en nuestra casa″.

Otros conceptos que dejó Riquelme:

El Superclásico. “Ganar el clásico se festeja siempre. Lo bueno, para nosotros, es que hemos jugado una eliminatoria en casa [la Copa de la Liga 2021], y la pudimos pasar, jugamos una eliminatoria por la Copa Argentina en La Plata y pudimos pasar, ahora fuimos a casa de ellos y ganamos. Siempre hay que competir. Nos puede tocar ganar a veces, a veces no, pero los muchachos se merecían esta alegría. ¿Si fue justo el resultado? No lo sé. A mí me tocó jugar muchos clásicos, y sé que esa cancha es muy difícil, siempre tenés que sufrir para ganar ”.

El rendimiento de Boca. “Tenemos mucho trabajo delante. Sabemos que falta, hay muchos jugadores nuevos. El equipo va mostrando cosas nuevas y buenas. Estamos contentos de que ayer Figal entró en el segundo tiempo y entró bien; Ramírez es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, más allá de que yo tengo debilidad por él. [Contra River] Merecía el gol que le tapó Armani. A mí me pone muy feliz porque lo conozco de Argentinos Juniors, hizo mucha fuerza para venir a Boca y cuando juega el clásico lo hace bien. Villa, en estos siete partidos que van es el jugador más desequilibrante del torneo. Oscar [Romero] jugó por la Copa Argentina, con Huracán y recién volvió anteayer, no lleva ni dos partidos completos con la camiseta del club. Y Darío [Benedetto] es un ídolo del club que dio todo lo que tenía contra River. Le estamos muy agradecidos porque llegó engripado y con fiebre y quiso jugar igual, y eso lo valoramos mucho”.

Agustín Rossi. “Lo hizo muy bien. Él ya viene atajando bien hace mucho tiempo, para nosotros es muy lindo verlo así. Está disfrutando mucho y nosotros confiamos en él, lo ha hecho muy bien anteayer. Ya lo demostró en la primera final de la Copa Libertadores (2018), que atajó un fenómeno, y ahora vuelve a repetir un buen partido contra nuestro rival. Viene teniendo muchos momentos muy buenos. Es joven, tiene mucho por delante y ojalá lo podamos seguir disfrutando”.

Pol Fernández y su nueva función. “Es muy inteligente, puede jugar en cualquier lugar del medio, a la izquierda, a la derecha, o en el medio. De a poco se va a ir acomodando. Cuando más atrás juegue va a errar menos pases, y luego va a tener que agregar cosas, a saber meterse un poco más atrás. Son cosas que tiene un volante central natural y él lo va a ir incorporando de a poco. Para mí no es sorprendente su rendimiento, pero él tiene que incorporar cosas, no es solamente mirar hacia adelante”.

La camiseta amarilla. “Se tiene que usar en varios partidos. Se usó contra Estudiantes por primera vez y luego los jugadores pudieron de volver a jugar de nuevo con esa. Nosotros no tenemos ningún problema si ellos lo hacen, no nos costaba nada. Después, esto es un juego, a veces toca ganar, y no es porque te pongas una camiseta u otra, eso no tiene mucho sentido. Los jugadores le pidieron al entrenador de jugar con esa camiseta y lo hicieron”.

Aaron Molinas. “Él está muy contento, está disfrutando mucho. Cuando llegamos al club, él jugaba en otra posición, luego Sebastián [Battaglia] en un partido de reserva lo puso en una final contra Banfield y ahí jugó un gran partido, y le encontraron la posición donde está jugando ahora. Tiene técnica, está jugando bien. En el clásico, fue difícil porque Boca iba ganando e inconscientemente se metió un poco atrás, y no tenía mucha gente que lo pudiera acompañar adelante. Aaron es muy inteligente, escucha mucho; anda todo el día con Pol, con Romero, quiere aprender y estoy seguro de que nos va a dar muchas alegrías. Tenemos jugadores grandes que lo acompañan y lo ayudan mucho”.

La situación de Battaglia. “Yo no me hago cargo de lo que dice la tele, lo tomo de esa manera. Como pasó cuando dijeron que tuve que ver con la remera amarilla y no tuve nada que ver. Yo sé que se tiene que hablar de nuestro club todos los días, las 24 horas. Sebastián está contento, no es fácil ser técnico de nuestro club, pero esto es un juego. Hay jugadores nuevos, y nos viene bien el triunfo en el clásico para darnos tranquilidad y confianza, para soltarse más. Estamos contentos con el cuerpo técnico. Tenemos jugadores de mucha categoría. Cuando uno mira nombre por nombre, tenemos un plantel de jerarquía. Ahora toca tener paciencia , encontrar más juego y ser protagonistas por más minutos en cada partido”.

La Copa Libertadores. “¿Si se puede competir? Tenemos claro que siempre está la obligación de competir, de dar el máximo. Soñar no está nada mal. Yo siempre pienso que, cuando se tienen buenos jugadores, hay que tener la ilusión de que vamos a llegar hasta el final. Esta copa nos ha dado mucha alegría, ha hecho que los hinchas nos tengan mucho cariño. Queremos ver si somos capaces de competir al máximo y llegar al final, y los que llegaron al club tienen la misma ilusión. Ganar partidos como el clásico te dan más confianza y te hacen sentir más fuerte”.

La situación de Almendra. “Tiene contrato con nosotros por muchos años. Es un jugador que juega increíblemente bien. Él sabe que yo lo quiero muchísimo, ha estado mucho tiempo en su casa y cuando volvió lo ayudamos. Con tranquilidad, está cumpliendo sus obligaciones en la reserva. Todos los días se puede crecer, es todo lo que voy a decir. Él sabe muy bien lo que pienso de él. Hay jugadores que deciden su vida, y él tiene que tomar una decisión de lo que quiere hacer con su vida. Tiene una hija y tiene las condiciones para jugar acá o en el fútbol europeo”.

El momento de Messi. “Vi el partido de PSG con Real Madrid, y para mí Mbappé, Neymar y Messi jugaron bien los tres, no perdieron la pelota. Luego, Messi no puede marcar a Benzema, él tiene que jugar a otra cosa. Está claro que no es el mismo de hace diez años. Pero antes corría más rápido que la pelota, ahora hace pausas; antes no pateaba tiros libres y ahora patea mejor que todos, es un jugador único, un genio. Jugó un gran partido y del otro lado estaba Real Madrid, pero Benzema hizo un partido increíble.

La selección. “Tenemos al mejor de todos. No tengo dudas que Messi va a hacer un gran Mundial. Para ser candidatos, necesitamos que él esté bien. Es maravilloso que juegue en nuestra casa [La Bombonera], es un placer. Cuando nos preguntaron, les agradecimos que para nosotros es un lujo que vengan a nuestro estadio, lo vamos a disfrutar mucho y ojalá que él disfrute de jugar en nuestra cancha”.