Cronograma confirmado: estos son los días y horarios de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

La Conmebol oficializó cuándo se jugarán todos los partidos de la ronda de los ocho mejores; hay cuatro equipos argentinos, tres brasileños y un ecuatoriano
- 4 minutos de lectura'
La Copa Libertadores 2025 ya conoce a los mejores ocho equipos de esta edición: San Pablo, Liga de Quito, River, Palmeiras, Vélez, Racing, Flamengo y Estudiantes de La Plata. Es la primera vez en la historia en la que los ocho mejores fueron campeones. El cuadro principal y todos los detalles del certamen más importante de Sudamérica a nivel de clubes, que ya tiene cronograma confirmado para la próxima ronda, están disponibles en canchallena.com.
Los ganadores de cada una de las cuatro llaves avanzarán a semifinales, instancia en la que habrá, como mínimo, un equipo argentino: Vélez o Racing, que se enfrentarán primero en el estadio José Amalfitani y luego en el Cilindro de Avellaneda. En la etapa de cuatro, nuevamente los dos ganadores avanzarán y se meterán en la final, programada para el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú.
Cronograma de los cuartos de final
Ida
- Vélez vs. Racing - Martes 16 de septiembre a las 19 - Estadio José Amalfitani, Buenos Aires, Argentina.
- River vs. Palmeiras - Miércoles 17 de septiembre a las 21.30 - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina.
- Liga de Quito vs. San Pablo - Jueves 18 de septiembre a las 17 - Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador.
- Flamengo vs. Estudiantes de La Plata - Jueves 18 de septiembre a las 21.30 - Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil.
Vuelta
- Racing vs. Vélez - Martes 23 de septiembre a las 19 - Estadio Cilindro de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.
- Palmeiras vs. River - Miércoles 24 de septiembre a las 21.30 - Estadio Allianz Parque, San Pablo, Brasil.
- San Pablo vs. Liga de Quito - Jueves 25 de septiembre a las 19 - Estadio Morumbí, San Pablo, Brasil.
- Estudiantes de La Plata vs. Flamengo - Jueves 25 de septiembre a las 21.30 - Estadio UNO, La Plata,Buenos Aires, Argentina.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Cómo se clasificó cada equipo a cuartos de final
Palmeiras avanzó de ronda tras golear a Universitario de Perú por 4 a 0, producto de una goleada por ese resultado como visitante y un empate 0 a 0 como local. Liga de Quito protagonizó el gran batacazo de octavos al dejar fuera de competencia al último campeón, Botafogo, por 2 a 1 en el global tras una derrota por 1 a 0 en Brasil y una victoria por 2 a 0 en Ecuador.
Estudiantes venció con lo justo a Cerro Porteño gracias al 1 a 0 agónico en la ida en Asunción. Racing, por su parte, celebró en la serie más electrizante de la primera instancia de eliminación directa de esta edición del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. Se repuso del 1 a 0 adverso como visitante de Peñarol en la ida y, con un 3 a 1 en el Cilindro de Avellaneda, se metió entre los ocho mejores.
San Pablo fue uno de los dos que necesitó de los penales para pasar a cuartos de final. Frente a Atlético Nacional empató 0 a 0 en Brasil y 1 a 1 en Colombia para luego, en la tanda, festejar por 4 a 3. Vélez, en tanto, avanzó tras ganarle por 2 a 0 a Fortaleza como local, resultado con el que compensó el empate 0 a 0 en Brasil.
Flamengo ganó el mano a mano entre brasileños frente a Internacional: fue 1 a 0 en Río de Janeiro y 2 a 0 en Porto Alegre. Así pasa a ser el único equipo no argentino en el lado derecho del cuadro, ya que los otros tres son el Fortín, la Academia y el Pincha que, justamente, será rival de Flamengo. Por último, River venció por penales a Libertad tras igualar 1 a 1 en la serie.
📅 ¡El fixture de los cuartos de final de la CONMEBOL #Libertadores!#GloriaEterna pic.twitter.com/B3HofIJriO— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 22, 2025
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Copa Libertadores
“Clarooo Pulpo”. Los números impresionantes de Armani en River, su evolución en los penales y el elogio de Dibu Martínez
Recorrido. Llave de River en la Copa Libertadores 2025, tras los octavos de final
Vigilia roja. Independiente espera un dato clave que guiará su estrategia legal para evitar la descalificación
- 1
Los otros desnudados del desmadre de Avellaneda: los brutales, los incapaces y los que no quieren que miremos
- 2
Habló un barra chileno golpeado, detenido y liberado tras los incidentes: “Éramos como vikingos, queríamos matarnos”
- 3
El controvertido penal que Lobo Medina y el VAR le dieron a Tigre, con el cual le empató a Independiente Rivadavia sobre el final
- 4
Agenda de TV del sábado: los Pumas - All Blacks, clásico de Rosario, San Lorenzo, Europa e Inter Miami