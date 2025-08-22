River vs. Palmeiras, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025: cuándo se juega el partido

Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 tendrán cuatro partidos de alto vuelo. Uno de ellos será River vs. Palmeiras, que se metieron entre los ocho mejores tras eliminar a Libertad de Paraguay y Universitario de Perú, respectivamente. Será el tercer mano a mano entre ambos en una serie de eliminación directa del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. Las dos anteriores fueron en el marco de las semifinales de 1999 y 2021, con victoria del Verdão en ambas ocasiones.

El antecedente más reciente no le trae buenos recuerdos al Millonario, ya que, además de la derrota, la serie quedó marcada por un gol anulado de manera polémica a Gonzalo Montiel en Brasil, en el encuentro de vuelta, que sentenció la eliminación de River. En aquella oportunidad, el conjunto brasileño ganó por 3 a 0 como visitante con tantos de Rony, Luiz Adriano y Matías Viña; mientras que el club argentino hizo lo propio por 2 a 0 en San Pablo gracias a las anotaciones de Robert Rojas y Rafael Santos Borré, pero no le alcanzó y se despidió del certamen.

A Gonzalo Montiel le anularon un gol de manera polémica en el último encuentro entre Palmeiras y River Pool - Getty Images South America

Este año, la serie se disputará la segunda quincena de septiembre. El encuentro de ida será la semana del miércoles 17 de octubre en el Monumental, y el de vuelta la del 26 en el Allianz Parque.

Todos los partidos de River vs. Palmeiras

Copa Libertadores 1999: River 1-0 Palmeiras - Ida de las semifinales.

River 1-0 Palmeiras - Ida de las semifinales. Copa Libertadores 1999: Palmeiras 3-0 River - Vuelta de las semifinales.

Palmeiras 3-0 River - Vuelta de las semifinales. Copa Mercosur 1999: River 3-3 Palmeiras - Fase de grupos.

River 3-3 Palmeiras - Fase de grupos. Copa Mercosur 1999: Palmeiras 3-0 River - Fase de grupos.

Palmeiras 3-0 River - Fase de grupos. Copa Mercosur 2001: Palmeiras 2-2 River - Fase de grupos.

Palmeiras 2-2 River - Fase de grupos. Copa Mercosur 2001: River 3-3 Palmeiras - Fase de grupos.

River 3-3 Palmeiras - Fase de grupos. Copa Libertadores 2021: River 0-3 Palmeiras - Ida de las semifinales.

River 0-3 Palmeiras - Ida de las semifinales. Copa Libertadores 2021: Palmeiras 0-2 River - Vuelta de las semifinales.

Cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

San Pablo (Brasil) vs. Liga de Quito (Ecuador).

River (Argentina) vs. Palmeiras (Brasil).

Vélez (Argentina) vs. Racing (Argentina).

Estudiantes de La Plata (Argentina) vs. Flamengo (Brasil).

Tabla de campeones de la Copa Libertadores