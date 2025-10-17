Horario de Argentina vs. Marruecos, por la final del Mundial Sub 20 2025

La final del Mundial Sub 20 2025 pondrá cara a cara a la selección argentina y Marruecos, los dos mejores equipos del certamen. El partido se jugará en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, este domingo 19 de octubre a las 20 (horario argentino), con arbitraje del italiano Maurizio Mariani y televisación de DSports y Telefé. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El ganador se quedará con el trofeo más preciado para los menores de 20 años. El seleccionado albiceleste persigue su séptimo título de esta categoría, en la que se mantiene como el máximo ganador con seis coronaciones: Japón 1979, Qatar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Países Bajos 2005 y Canadá 2007. El conjunto marroquí, por su parte, disputará la final por primera vez en la historia (su mejor actuación fue en 2005, cuando finalizó en el cuarto lugar).

Para meterse en la definición, Marruecos dejó en el camino a Francia por penales tras empatar 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios por los goles de Lisandru Olmeta en contra -M- y Lucas Michel -F-. El equipo dirigido por Diego Placente, por su parte, eliminó a Colombia por 1 a 0 con un tanto de Mateo Silvetti, quien convirtió en cada uno de los partidos de eliminación directa de la la Copa del Mundo.

Mateo Silvetti convirtió el gol con el que la selección argentina venció a Colombia RAUL BRAVO - AFP

Argentina vs. Marruecos: todo lo que hay que saber

Final del Mundial Sub 20 2025.

Día : Domingo 19 de octubre.

: Domingo 19 de octubre. Hora : 20 (horario argentino).

: 20 (horario argentino). Estadio : Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago de Chile.

: Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago de Chile. Árbitro : Maurizio Mariani.

: Maurizio Mariani. TV : Telefé y DSports.

: Telefé y DSports. Minuto a minuto: canchallena.com.

El camino de Argentina hacia la final

Fecha 1 del Grupo D : 3 a 1 vs. Cuba.

: 3 a 1 vs. Cuba. Fecha 2 del Grupo D : 4 a 1 vs. Australia.

: 4 a 1 vs. Australia. Fecha 3 del Grupo D : 1 a 0 vs. Italia.

: 1 a 0 vs. Italia. Octavos de final : 4 a 0 vs. Nigeria.

: 4 a 0 vs. Nigeria. Cuartos de final : 2 a 0 vs. México.

: 2 a 0 vs. México. Semifinal: 1 a 0 vs. Colombia.

El camino de Marruecos hacia la final

Fecha 1 del Grupo C : Triunfo 2 a 0 vs. España.

: Triunfo 2 a 0 vs. España. Fecha 2 del Grupo C : Triunfo 2 a 1 vs. Brasil.

: Triunfo 2 a 1 vs. Brasil. Fecha 3 del Grupo C : Derrota 1 a 0 vs. México.

: Derrota 1 a 0 vs. México. Octavos de final : 2 a 1 vs. Corea del Sur.

: 2 a 1 vs. Corea del Sur. Cuartos de final : 3 a 1 vs. Estados Unidos.

: 3 a 1 vs. Estados Unidos. Semifinal: 1 (5) - (4) 1 vs. Francia.

Marruecos fue más que Francia y se metió en la final del Mundial Sub 20 por penales

Tabla de campeones del Mundial Sub 20

La historia de la Copa del Mundo Sub 20 es mucho más reciente que la de mayores, cuya primera edición fue en 1930. El certamen ecuménico juvenil, por su parte, tuvo su estreno en Túnez 1977 y la última fue la de Argentina 2023, tras la inactividad en Indonesia 2021 por la pandemia de Covid 19. Hubo 23 Mundiales hasta el momento y el máximo ganador es la selección argentina con seis estrellas, una más que Brasil.