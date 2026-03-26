Así es la agenda completa con los partidos de los Repechajes Internacionales y de Europa: se definen los clasificados

Los últimos seis clasificados al Mundial Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se definirán en estos días en los repechajes internacionales y de Europa, en los que 22 seleccionados buscarán quedarse con las plazas que restan para la primera cita ecuménica de 48 participantes.

La media docena de certámenes, es decir las dos repescas intercontinentales en México y las cuatro del Viejo Continente, tienen dos fases. Los partidos de semifinales se desarrollan este jueves 26 de marzo mientras que las finales son el martes 31. La única excepción es la definición del repechaje 2 internacional -Irak vs. Bolivia o Surinam- que tendrá lugar el 1° de abril por la diferencia horaria de la Argentina con Monterrey, sede del partido.

Bolivia quiere volver a jugar un Mundial después de más de 30 años Juan Karita - AP

Cronograma de los repechajes de Europa

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Repechaje A

Semifinales

Italia vs. Irlanda del Norte - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el New Balance Arena de Bérgamo (ESPN y Disney+ Premium).

Gales vs. Bosnia & Hezergovina - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Cardiff City Stadium (ESPN 2 y Disney+ Premium).

Final

Martes 31 de marzo.

El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

Repechaje B

Semifinales

Ucrania vs. Suecia - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el estadio Ciudad de Valencia de España (Disney+ Premium).

Polonia vs. Albania - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Stadion Narodowy (Disney+ Premium).

Final

Martes 31 de marzo.

El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

Italia, con Mateo Retegui, buscará acceder al Mundial desde uno de los repechajes de Europa ALBERTO PIZZOLI - AFP

Repechaje C

Semifinales

Turquía vs. Rumania - Jueves 26 de marzo a las 14 en el Tüpraş Stadium (ESPN 2 y Disney+ Premium).

Eslovaquia vs. Kosovo - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el estadio Tehelné Pole (Disney+ Premium).

Final

Martes 31 de marzo.

El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Repechaje D

Semifinales

Dinamarca vs. Macedonia del Norte - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el estadio Parken (Disney+ Premium).

República Checa vs. Irlanda - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Fortuna Arena (Disney+ Premium).

Final

Martes 31 de marzo.

El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Así es el cronograma de las semifinales de los repechajes de Europa Canchallena

Repechajes intercontinentales

Repechaje 1

Semifinal

Nueva Caledonia vs. Jamaica - Viernes 27 de marzo a las 00.00 en el estadio Akron de Guadalajara, México.

Final

República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo a las 18 en el estadio Akron de Guadalajara, México.

El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Repechaje 2

Semifinal

Bolivia vs. Surinam - Jueves 26 de marzo a las 19 en el estadio BBVA de Monterrey, México.

Final

Irak vs. Bolivia o Surinam - Miércoles 1° de abril a las 00.00 en el estadio BBVA de Monterrey, México.

El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.

Cuatro boletos a la Copa del Mundo saldrán de los torneos de la UEFA. En el A competirán Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia & Hezergovina; en el B Ucrania, Suecia, Polonia y Albania; en el C Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo; y en el D Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

Los otros dos cupos decantarán de los repechajes intercontinentales de la FIFA que se disputarán en México. En el 1 la semifinal será Nueva Caledonia vs. Jamaica y el ganador se medirá ante República Democrática del Congo en la definición mientras que en el 2 chocarán Bolivia vs. Surinam y el equipo que se imponga jugará vs. Irak. La República Democrática del Congo e Irak esperan rival porque tienen mejor ranking FIFA.

Irak disputará una de las finales de los repechajes intercontinentales ante Bolivia o Surinam Hadi Mizban - AP

Los seis ganadores de cada uno de los repechajes ya tienen asignado un grupo en el Mundial, tal se definió en el sorteo que se realizó en diciembre pasado en Washington. En consiguiente, cada seleccionado que se clasifique a la cita ecuménica cuyo inicio será el 11 de junio con México ante Sudáfrica en el estadio Azteca sabrá inmediatamente cuáles serán sus rivales y dónde los enfrentará.

A la selección argentina las repescas internacionales no le modificarán su panorama porque conforma la zona J del Mundial y tiene los tres oponentes definidos: Argelia, Austria y Jordania. En caso de avanzar a 16avos de final como primero o segundo, chocará contra un rival del Grupo H -España, Uruguay, Arabia Saudita o Cabo Verde-.