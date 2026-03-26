Así es la agenda completa con los partidos de los Repechajes Internacionales y de Europa: se definen los clasificados

Los últimos seis boletos al primer Mundial con 48 seleccionados se confirman en seis torneos que se disputan esta semana en México y el Viejo Continente
- 4 minutos de lectura'
Los últimos seis clasificados al Mundial Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se definirán en estos días en los repechajes internacionales y de Europa, en los que 22 seleccionados buscarán quedarse con las plazas que restan para la primera cita ecuménica de 48 participantes.
La media docena de certámenes, es decir las dos repescas intercontinentales en México y las cuatro del Viejo Continente, tienen dos fases. Los partidos de semifinales se desarrollan este jueves 26 de marzo mientras que las finales son el martes 31. La única excepción es la definición del repechaje 2 internacional -Irak vs. Bolivia o Surinam- que tendrá lugar el 1° de abril por la diferencia horaria de la Argentina con Monterrey, sede del partido.
Cronograma de los repechajes de Europa
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Repechaje A
Semifinales
- Italia vs. Irlanda del Norte - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el New Balance Arena de Bérgamo (ESPN y Disney+ Premium).
- Gales vs. Bosnia & Hezergovina - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Cardiff City Stadium (ESPN 2 y Disney+ Premium).
Final
- Martes 31 de marzo.
El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.
Repechaje B
Semifinales
- Ucrania vs. Suecia - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el estadio Ciudad de Valencia de España (Disney+ Premium).
- Polonia vs. Albania - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Stadion Narodowy (Disney+ Premium).
Final
- Martes 31 de marzo.
El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.
Repechaje C
Semifinales
- Turquía vs. Rumania - Jueves 26 de marzo a las 14 en el Tüpraş Stadium (ESPN 2 y Disney+ Premium).
- Eslovaquia vs. Kosovo - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el estadio Tehelné Pole (Disney+ Premium).
Final
- Martes 31 de marzo.
El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.
Repechaje D
Semifinales
- Dinamarca vs. Macedonia del Norte - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el estadio Parken (Disney+ Premium).
- República Checa vs. Irlanda - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Fortuna Arena (Disney+ Premium).
Final
- Martes 31 de marzo.
El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.
Repechajes intercontinentales
Repechaje 1
Semifinal
- Nueva Caledonia vs. Jamaica - Viernes 27 de marzo a las 00.00 en el estadio Akron de Guadalajara, México.
Final
- República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo a las 18 en el estadio Akron de Guadalajara, México.
El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Repechaje 2
Semifinal
- Bolivia vs. Surinam - Jueves 26 de marzo a las 19 en el estadio BBVA de Monterrey, México.
Final
- Irak vs. Bolivia o Surinam - Miércoles 1° de abril a las 00.00 en el estadio BBVA de Monterrey, México.
El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.
Cuatro boletos a la Copa del Mundo saldrán de los torneos de la UEFA. En el A competirán Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia & Hezergovina; en el B Ucrania, Suecia, Polonia y Albania; en el C Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo; y en el D Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.
Los otros dos cupos decantarán de los repechajes intercontinentales de la FIFA que se disputarán en México. En el 1 la semifinal será Nueva Caledonia vs. Jamaica y el ganador se medirá ante República Democrática del Congo en la definición mientras que en el 2 chocarán Bolivia vs. Surinam y el equipo que se imponga jugará vs. Irak. La República Democrática del Congo e Irak esperan rival porque tienen mejor ranking FIFA.
Los seis ganadores de cada uno de los repechajes ya tienen asignado un grupo en el Mundial, tal se definió en el sorteo que se realizó en diciembre pasado en Washington. En consiguiente, cada seleccionado que se clasifique a la cita ecuménica cuyo inicio será el 11 de junio con México ante Sudáfrica en el estadio Azteca sabrá inmediatamente cuáles serán sus rivales y dónde los enfrentará.
A la selección argentina las repescas internacionales no le modificarán su panorama porque conforma la zona J del Mundial y tiene los tres oponentes definidos: Argelia, Austria y Jordania. En caso de avanzar a 16avos de final como primero o segundo, chocará contra un rival del Grupo H -España, Uruguay, Arabia Saudita o Cabo Verde-.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundial 2026
El rival de Bolivia. Surinam, el otro "sudamericano": figuras de Países Bajos y la hincha número 1... de 92 años
Desde abril. El plan de “adiestramiento” para el Mundial por el que el Ejército de EE.UU. entraría a México
El Mundial espera. Las 22 selecciones que definen desde hoy los últimos seis pasajes: la agenda completa de los repechajes
- 1
Ancelotti volvió a hablar de la ausencia de Neymar en Brasil y se refirió a las críticas de Romario
- 2
Lionel Messi llegó a la Argentina para los amistosos contra Mauritania y Zambia y se mostró junto a Chiqui Tapia
- 3
Todos los amistosos internacionales de la fecha FIFA de marzo de 2026
- 4
Exequiel Zeballos, entre la vuelta y el contrato: Boca lo necesita y en Europa ya lo esperan