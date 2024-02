escuchar

En el inicio de la Fase Final del Preolímpico Sub 23, la selección argentina enfrentará este lunes a Venezuela por la primera fecha. El partido está programado a las 20 (hora argentina) en el estadio Nacional Brígido Iriarte de Caracas y se transmitirá en vivo por TyC Sports y DSports, por lo que también se podrá ver en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. Además, en Canchallena se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La etapa decisiva del campeonato que otorga dos boletos a los Juegos Olímpicos París 2024 se iba a desarrollar en el recinto Metropolitano de Lara, pero, por decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) se trasladó a la capital venezolana a raíz del mal estado del campo de juego.

Argentina vs. Venezuela: todo lo que hay que saber

Preolímpico Sub 23 - Fase Final - Fecha 1

Día: Lunes 5 de febrero.

Hora: 20 (hora argentina).

Estadio: Nacional Brígido Iriarte (Caracas, Venezuela).

TV: TyC Sports y DSports.

Streaming: TyC Sports Play.

Minuto a minuto: Canchallena.

La albiceleste accedió a la segunda instancia como líder del grupo B, donde igualó con Paraguay 1 a 1 y Uruguay 3 a 3 y le ganó a Perú 2 a 0 y Chile 5 a 0. El conjunto de Javier Mascherano está invicto y es, junto a Brasil, favorito al título. Para el encuentro contra la Vinotinto el DT no cuenta con los lesionados Marco Di Cesare, Cristian Medina y Joaquín García, además de la sabida ausencia de Julián Malatini. El defensor dejó el plantel a raíz de que Werder Bremen de Alemania compró su pase a Defensa y Justicia y no lo cedió a la selección. Debido a que el plazo para presentar la lista de buena fe expiró, no pudo ser reemplazado.

El anfitrión, por su parte, fue segundo en la zona A de Brasil, al que le ganó en su anterior presentación 3 a 1. Previamente, igualó con Bolivia 3 a 3 y Ecuador 1 a 1 y superó a Colombia 1 a 0. En sus filas cuenta con dos futbolistas llamados a marcar época como David Martínez y Telasco Segovia, de 17 y 20 años, respectivamente. Habilidosos, gambeteadores, con una cuota goleadora destacable y con un desparpajo que ilusiona a todo el país.

Probables formaciones

Venezuela: Samuel Rodríguez; Rafael Uzcátegui, Carlos Vivas, Andrés Ferro y Renné Rivas; Carlos Faya y Bryant Ortega; David Martínez, Telasco Segovia y Matías Lacava; Jovanny Bolívar. DT: Ricardo Valiño.

Argentina: Leandro Brey; Juan Sforza, Gonzalo Luján, Nahuel Valentini y Valentín Barco; Ezequiel Fernández y Juan Nardoni; Pablo Solari, Thiago Almada y Claudio Echeverri; Santiago Castro. DT: Javier Mascherano.

La selección argentina acumula dos victorias y dos empates en el Preolímpico Sub 23 Matias Delacroix - AP

Fixture de la Fase Final del Preolímpico

Fecha 1

Brasil vs. Paraguay - Lunes 5 de febrero a las 17.

Argentina vs. Venezuela - Lunes 5 de febrero a las 20.

Fecha 2

Argentina vs. Paraguay - Jueves 8 de febrero a las 17.

Brasil vs. Venezuela - Jueves 8 de febrero a las 20.

Fecha 3

Argentina vs. Brasil - Domingo 11 de febrero (hora a confirmar).

Venezuela vs. Paraguay - Domingo 11 de febrero (hora a confirmar).

Todos los horarios corresponden a la Argentina.