Cuándo juega Belgrano vs. Independiente, por la Copa Argentina 2025: día, hora y TV

Belgrano e Independiente se enfrentan este viernes en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina 2025. El ganador de este cruce avanzará a cuartos y se verá las caras con el equipo que resulte vencedor del mano a mano entre Atlético Tucumán y Newell’s. El partido está programado para las 18.15 en el Gigante de Arroyito, con arbitraje de Fernando Echenique, televisación de TyC Sports y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El Pirata viene de eliminar a Defensores de Belgrano en un encuentro electrizante y escandaloso que finalizó 3 a 2 y que dejó nada menos que cinco expulsados, tres por el lado de los porteños (Ezequiel Aguirre, Agustín Benítez y Emiliano Vecchio) y dos por el de los cordobeses (Nicolás Fernández y Lucas Passerini). Los goles del ganador fueron convertidos por Passerini, Gabriel Compagnucci y Tobías Ostchega; mientras que Aguirre anotó un doblete para el equipo de la Primera Nacional.

Belgrano de Córdoba viene de eliminar a dos equipos del ascenso: Real Pilar y Defensores de Belgrano Club Atlético Belgrano

El Rojo, por su parte, dejó en el camino en 16vos de final a Gimnasia de Mendoza por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Santiago Montiel y Álvaro Angulo, quien recientemente dejó el club para sumarse a Pumas UNAM de México en medio de una salida conflictiva que él mismo explicó (Diego Mondino puso en ventaja parcial al conjunto mendocino). “Se volvió un caos, no pude disfrutar con mi familia (...) Desde el club nunca me cuidaron y esa es mi bronca con los directivos, se rompió una relación, no supieron manejar las cosas”, aseguró.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 14 de septiembre del año pasado, por la fecha 14 de la Liga Profesional 2024: empataron 1 a 1 en Córdoba por los tantos de Franco Jara -B- y Montiel -I-.

Belgrano vs. Independiente: todo lo que hay que saber

Octavos de final de la Copa Argentina 2025.

Día : Viernes 1° de agosto.

: Viernes 1° de agosto. Hora : 18.15.

: 18.15. Estadio : Gigante de Arroyito.

: Gigante de Arroyito. Árbitro : Fernando Echenique.

: Fernando Echenique. TV : TyC Sports.

: TyC Sports. Streaming : TyC Sports Play.

: TyC Sports Play. Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.32 contra los 3.42 que se repagan por un hipotético triunfo de Belgrano. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.00.

Independiente bajó el nivel en el actual semestre y necesita mejorar para soñar con algún título LA NACION/Rodrigo Néspolo

Posibles formaciones