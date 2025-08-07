Independiente vs. River, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Independiente y River se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos buscarán quedarse con la victoria en uno de los dos clásicos de esta jornada (el otro es Boca vs. Racing, que juegan el mismo día a las 16.30 en la Bombonera). El encuentro está programado para las 18.30 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El Rojo está inmerso en un presente, cuanto menos, complejo. Transcurridas las tres primeras jornadas, está último en su grupo con apenas un punto conseguido de nueve posibles y viene de perder por la mínima diferencia ante Gimnasia de La Plata con un gol de Gastón Suso. El Millonario, por su parte. Se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones de la zona B del Clausura con siete unidades, producto de dos triunfos y una igualdad conseguida ante San Lorenzo, por 0 a 0, en la fecha pasada.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 8 de febrero de este año, por el Apertura. En aquella oportunidad, River se quedó con la victoria por 2 a 0 con un doblete de Facundo Colidio. El último enfrentamiento en Avellaneda, en tanto, data del 1° de septiembre del año pasado, en el marco de la Liga Profesional: empataron 0 a 0.

Independiente vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 4 de la zona B del Torneo Clausura 2025.

Día : Sábado 9 de agosto.

: Sábado 9 de agosto. Hora : 18.30.

: 18.30. Estadio : Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

: Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Árbitro: Nazareno Arasa.

Independiente vs. River: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 18.30 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.55 contra los 3.02 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.04.