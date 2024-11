Cuándo juega Boca Juniors vs. Unión, por la Liga Profesional 2024: día, hora y TV

Boca Juniors recibirá este miércoles a Unión de Santa Fe en la Bombonera en el encuentro correspondiente a la fecha 23 de la Liga Profesional 2024. El partido está programado para las 21.30 con arbitraje de Nicolás Ramírez y se transmitirá en vivo por ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al partido, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.87 contra 4.70 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.50.

Boca vs. Unión: todo lo que hay que saber

Liga Profesional 2024 - Fecha 23

Día: Miércoles 20 de noviembre.

Hora: 21.30.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

TV: ESPN Premium.

Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

La previa de Boca Juniors vs. Unión, por la fecha 23 de la Liga Profesional 2024

Ambos equipos afrontarán el partido de este miércoles mirando la Tabla Anual y no la de posiciones del certamen. En la primera se ubican octavo y noveno con 56 puntos, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2025, y el mismo récord: 15 victorias, 11 igualdades y 10 derrotas. La única diferencia es que el xeneize tiene mejor dividendo de goles con +12 contra +5 del Tatengue.

El conjunto dirigido por Fernando Gago acumula dos triunfos consecutivos y buscará estirar la racha en su estadio ante su gente, en el que 24 horas antes la selección argentina recibirá a Perú por las eliminatorias Sudamericanas al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026.

Si bien la fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) concluirá este martes, el entrenador no utilizará a los jugadores que fueron citados a diferentes equipos como el caso de Luis Advíncula en Perú y Marcelo Saracchi en Uruguay. Ambos volverán a sumarse al plantel en las horas previas al choque con Unión y, por eso, no serán titulares como en los últimoscompromisos. Sus reemplazantes serán Juan Barinaga y Lautaro Blanco. Otros que no estarán a disposición son Aaron Anselmino y Miguel Merentiel por sendas lesiones musculares. En contrapartida, Kevin Zenón se perfila para regresar a la titularidad.

Fernando Gago haría cuatro cambios en la formación inicial de Boca para enfrentar a Unión

El equipo de Cristian González, que en su última presentación superó 1 a 0 a Atlético Tucumán, está algo más arriba que su rival de turno en la Liga Profesional porque suma 36 unidades, cinco más que Boca, pero con seis jornadas por delante y para el final del torneo está algo lejos de Vélez, líder con 43. En ese contexto, el objetivo es meterse en la Copa Sudamericana del año próximo y va camino a lograrlo porque Argentinos Juniors, el último de los clubes que se está quedando afuera de todas las competencias internacionales, está a cuatro unidades.

El entrenador no contará con dos futbolistas habituales titulares como lo son el capitán Claudio Corvalán y el delantero Nicolás Orsini. Además, Bruno Pittón es baja hasta la próxima temporada. En lugar de ellos es probable que ‘Kily’ se incline por Nicolás Paz y Jerónimo Dómina.

Posibles formaciones

Boca: Leandro Brey, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Lautaro Blanco, Tomás Belmonte, Guillermo Fernández, Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Brian Aguirre. DT: Fernando Gago.

Leandro Brey, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Lautaro Blanco, Tomás Belmonte, Guillermo Fernández, Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Brian Aguirre. DT: Fernando Gago. Unión: Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Franco Pardo, Miguel Torrén, Nicolás Paz y Mateo Del Blanco; Simón Rivero, Joaquín Mosqueira y Mauro Pittón; Adrián Balboa y Jerónimo Dómina. DT: Cristian González.

Jerónimo Dómina sería titular en Unión de Santa Fe en lugar del lesionado Nicolás Orsini

La de este miércoles será la segunda vez que Boca y Unión se enfrenten en la temporada 2024. En la novena fecha del grupo B de la Copa de la Liga 2024 se cruzaron en Santa Fe con triunfo del local 1 a 0 con tanto de Corvalán.

