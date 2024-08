Cuándo juega Estudiantes vs. Boca Juniors, por la Liga Profesional 2024: día, hora y TV

Escuchar

Estudiantes de La Plata y Boca Juniors cerrarán este lunes la fecha 12 de la Liga Profesional 2024 con el duelo que protagonizarán desde las 21 en el estadio Uno Jorge Luis Hirschi. El partido se transmitirá en vivo a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en Canchallena se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará Darío Herrera, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.30 contra 3.35 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.05.

Estudiantes vs. Boca Juniors: todo lo que hay que saber

Liga Profesional 2024 - Fecha 12

Día: Lunes 26 de agosto.

Hora: 21.

Estadio: Uno.

Árbitro: Darío Herrera.

TV: TNT Sports.

Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: Canchallena.

El Pincha se ubica en la mitad de la tabla de posiciones del certamen local con 15 puntos conseguidos en 11 partidos disputados (cuatro triunfos, tres igualdades y cuatro caídas). En la última jornada perdió 2 a 0 con Atlético Tucumán por los goles de Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. Con respecto a los últimos torneos bajó considerablemente el nivel y, en consecuencia, no solo quedó eliminado de la Copa Argentina 2024 en 16vos de final (derrota 2 a 1 vs. Central Córdoba) sino que también se despidió de la competencia internacional tras quedar último en el grupo C de la Copa Libertadores. En ese contexto, necesita recuperar el protagonismo en la Liga Profesional para poder pelear hasta el final porque es el único campeonato que le queda en la temporada, además los trofeos por los que competirá en el cierre del año por haber ganado la Copa de la Liga 2024.

El xeneize, por su parte, viene de quedar eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana a manos de Cruzeiro. La serie terminó igualada 2 a 2 (Boca ganó 1 a 0 en la Argentina y el equipo de Belo Horizonte hizo lo propio por 2 a 1 en Brasil y avanzó de ronda por penales). En la LPF está noveno con 17 unidades gracias a cuatro victorias, cinco empates y dos derrotas. En la fecha pasada venció 3 a 2 a San Lorenzo con goles de Milton Giménez, Marcelo Saracchi y Miguel Merentiel (Andrés Vombergar e Iván Leguizamón anotaron los tantos del Ciclón).

Sin Edinson Cavani -lesionado-, el entrenador Diego Martínez apuesta nuevamente por Milton Giménez, de buenas presentaciones. Su acompañante será Merentiel y la única modificación con respecto a los que comenzaron en la caída ante el elenco brasileño puede ser la de Aaron Anselmino por Cristian Lema, quien tiene una molestia.

Milton Giménez vuelve a ser titular en Boca por la ausencia de Edinson Cavani DOUGLAS MAGNO - AFP

Posibles formaciones

Estudiantes: Matías Mansilla; Eric Meza, Luciano Lollo, Federico Fernández, Gastón Benedetti; Tiago Palacios, Gabriel Neves, Enzo Pérez, Bautista Kociubinski o Edwin Cetré; Luciano Giménez y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Aaron Anselmino o Cristian Lema, Marcos Rojo y Lautaro Blanco; Guillermo Fernández, Kevin Zenón, Cristian Medina, Agustín Martegani; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Diego Martínez.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en las semifinales de la Copa de la Liga 2024 y empataron 1 a 1. El ganador se definió por penales y se impuso Estudiantes. En ese mismo campeonato se había cruzado en la primera etapa, también en el estadio Uno, con triunfo 1 a 0 del Pincha en un cotejo que inició, se suspendió por la descompensación de Javier Altamirano y continúa varios días después.

LA NACION