Cuándo juega Independiente vs. Wanderers, por el torneo de verano 2026: día, hora y TV

El encuentro se disputa este viernes a las 21 (horario argentino) en el estadio Parque Viera de Montevideo, Uruguay
Este viernes, Independiente se enfrenta a Wanderers en un amistoso de pretemporada, en el marco de la Serie Río de la Plata. El encuentro, que comienza a las 21 (horario argentino), se disputa en el estadio Parque Viera de Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo únicamente por televisión a través de ESPN Premium, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+.
El Rojo ya disputó tres amistosos en lo que va del año, aunque uno de ellos fue informal, ante Peñarol, con apenas dos tiempos de 25 minutos y un triunfo 2 a 1. Los dos restantes fueron por la Serie Río de la Plata. En el primero le ganó 2 a 1 a Alianza Lima con goles de Matías Abaldo y Santiago Montiel (Alan Cantero puso en ventaja parcial al conjunto peruano). En el segundo derrotó a Everton de Chile por 5 a 3 con tantos de Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Gabriel Ávalos, Lautaro Millán e Ignacio Pussetto (Alan Medina, Julián Alfaro y Braian Martínez, ex Independiente, anotaron para el combinado chileno).
Los Bohemios, por su parte, afrontarán su primer partido de este 2026. No juegan desde el 8 de noviembre del año pasado, cuando finalizaron su participación en el Clausura uruguayo con una abultada caída frente a River Plate por 4 a 0. En el plantel hay apenas un argentino, Jonás Luna, quien llegó libre desde River en agosto del 2025 y ya disputó 14 partidos y convirtió un gol.
Independiente vs. Wanderers: todo lo que hay que saber
- Amistoso de pretemporada - Serie Río de la Plata
- Día: Viernes 16 de enero
- Hora: 21
- Estadio: Parque Viera de Montevideo, Uruguay
- Árbitro: A confirmar
- TV: ESPN Premium
- Streaming: Disney+ Premium
Ya con un puñado de amistosos disputados, el DT de Independiente, Gustavo Quinteros, tiene en claro qué puestos quiere reforzar para armar un plantel competitivo. Las prioridades son un lateral derecho y un 9 de área. En el primer caso suenan Renzo Saravia, Lucas Blondel y Mauricio Isla, mientras que para pelear el puesto con Gabriel Ávalos aún no hay candidatos firmes.
¿Qué dicen las apuestas?
Posibles formaciones
- Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Sebastián Valdez, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez; Matías Abaldo, Luciano Cabal, Santiago Montiel; y Gabriel Ávalos.
- Wanderers: Gerónimo Govea; Martín Bertola, Mateo Acosta, Enzo Porro, Lucas Talagorria; Cristian Núñez, Felipe Serrés, Santiago Guzmán, Pablo Suárez; Roque Ricca y Mateo Martínez.
