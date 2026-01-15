Cuándo juega Independiente vs. Wanderers, por el torneo de verano 2026: día, hora y TV

Este viernes, Independiente se enfrenta a Wanderers en un amistoso de pretemporada, en el marco de la Serie Río de la Plata. El encuentro, que comienza a las 21 (horario argentino), se disputa en el estadio Parque Viera de Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo únicamente por televisión a través de ESPN Premium, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+.

El Rojo ya disputó tres amistosos en lo que va del año, aunque uno de ellos fue informal, ante Peñarol, con apenas dos tiempos de 25 minutos y un triunfo 2 a 1. Los dos restantes fueron por la Serie Río de la Plata. En el primero le ganó 2 a 1 a Alianza Lima con goles de Matías Abaldo y Santiago Montiel (Alan Cantero puso en ventaja parcial al conjunto peruano). En el segundo derrotó a Everton de Chile por 5 a 3 con tantos de Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Gabriel Ávalos, Lautaro Millán e Ignacio Pussetto (Alan Medina, Julián Alfaro y Braian Martínez, ex Independiente, anotaron para el combinado chileno).

En el triunfo ante Everton de Chile, Independiente mostró varias cosas positivas y otras negativas GASTON BRITOS - FOTOBAIRES

Los Bohemios, por su parte, afrontarán su primer partido de este 2026. No juegan desde el 8 de noviembre del año pasado, cuando finalizaron su participación en el Clausura uruguayo con una abultada caída frente a River Plate por 4 a 0. En el plantel hay apenas un argentino, Jonás Luna, quien llegó libre desde River en agosto del 2025 y ya disputó 14 partidos y convirtió un gol.

Independiente vs. Wanderers: todo lo que hay que saber

Amistoso de pretemporada - Serie Río de la Plata

Día : Viernes 16 de enero

: Viernes 16 de enero Hora : 21

: 21 Estadio : Parque Viera de Montevideo, Uruguay

: Parque Viera de Montevideo, Uruguay Árbitro : A confirmar

: A confirmar TV : ESPN Premium

: ESPN Premium Streaming: Disney+ Premium

Ya con un puñado de amistosos disputados, el DT de Independiente, Gustavo Quinteros, tiene en claro qué puestos quiere reforzar para armar un plantel competitivo. Las prioridades son un lateral derecho y un 9 de área. En el primer caso suenan Renzo Saravia, Lucas Blondel y Mauricio Isla, mientras que para pelear el puesto con Gabriel Ávalos aún no hay candidatos firmes.

Mauricio Isla ya jugó en Independiente y es una de las alternativas de la dirigencia para este 2026

¿Qué dicen las apuestas?

Posibles formaciones