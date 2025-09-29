Cuándo juegan Inter Miami y Lionel Messi vs. Chicago, por la MLS

Inter Miami, con Lionel Messi de titular y capitán, volverá a jugar el próximo martes y será por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos ante Chicago Fire. El encuentro está programado a las 20.30 (hora argentina) en el Chase Stadium de la Florida y no se transmitirá por TV en nuestro país. El duelo se podrá ver a través de MLS Season Pass de la plataforma digital de AppleTV+ y seguir en vivo minuto a minuto en canchallena.com.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es local con una cuota máxima de 1.69 contra 4.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.50.

Las Garzas se clasificaron a los playoffs en la jornada anterior y tienen como objetivo terminar la etapa regular en lo más alto posible de la Conferencia Este para tener un cruce, a priori, más accesible. El elenco dirigido por Javier Mascherano se ubica tercero con 56 puntos producto de 16 victorias, ocho empates y seis caídas y está a siete unidades del líder, Philadelphia con 63. sin embargo, tiene dos encuentros menos, por lo que puede acercarse hasta un tanto.

El astro rosarino estará desde el arranque en Inter Miami y compartirá la ofensiva con Luis Suárez. El resto de los futbolistas argentinos que muy posiblemente serán titulares son el arquero Oscar Ustari, Marcelo Weigandt, Tadeo Allende y Rodrigo De Paul. Jordi Alba y Sergio Busquets también están en condiciones de jugar.

Rodrigo De Paul es uno de los mediocampistas titulares de Inter Miami RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El visitante, en contrapartida, pelea por acceder a las instancias de eliminación directa. Actualmente marcha noveno, en puesto de acceso al repechaje, con 48 puntos gracias a 14 alegrias, seis igualdades y 11 derrotas. Lo positivo es que acumula dos triunfos en fila y llega envalentadona la choque contra Messi y compañía.

Posibles formaciones

Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano. Chicago Fire: Chris Brady, Jonathan Dean, Jack Elliott, Christopher Cupps, Andrew Gutman, Sergio Oregel, Brian Gutiérrez, Dje Davilla, Philip Zinckernagel, Hugo Cuypers y Jonathan Bamba. DT: Gregg Berhalter.

Ambos equipos se enfrentaron el 4 de abril pasado, por la primera ronda de la MLS, y empataron sin goles en Chicago.