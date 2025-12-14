Esta es la lista oficial de campeones del fútbol argentino 2025, según la AFA

El 2025 fue un año de muchas emociones para el fútbol argentino, consagrando nada menos que a seis equipos diferentes en los siete torneos que se disputaron hasta el momento, con Vélez como el único club en levantar dos trofeos en esta temporada. Con la reciente coronación de Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura 2025, al palmarés de la temporada le resta solo un casillero por completar: el Trofeo de Campeones entre Platense, ganador del Apertura, y el Pincha.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez festejó en el Clausura este sábado. Venció a Racing por penales en la final, tras un empate 1 a 1 en tiempo reglamentario, para la algarabía de toda su gente. Adrián ‘Maravilla’ Martínez -R- y Guido Carrillo -E- fueron los goleadores de la noche en los 120′. El encuentro se disputó en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Los festejos de Estudiantes de La Plata tras derrotar a Racing en la final del Clausura Fotobaires / Juan Jose Garcia

La actividad de campeones en este año comenzó con la Supercopa Internacional 2023, pendiente desde ese entonces y disputada recién el pasado 5 de marzo. En aquel certamen a partido único, Talleres de Córdoba hizo historia al derrotar a River en los penales, luego de un 0 a 0 en los 120′ reglamentarios. Este logro marcó el primer título nacional para la “T” y, a su vez, el primero en 26 años tras la obtención de la Copa Conmebol 1999.

El Calamar también vivió un año para el recuerdo, obteniendo su primer título en la máxima división: el Torneo Apertura 2025. El equipo de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires venció a Huracán por 1 a 0 en la final, con gol de Guido Mainero, en el estadio Único Madre de Ciudades. Dicha victoria representó su primera vuelta olímpica en 120 años.

El Fortín, por su parte, se destacó con dos consagraciones importantes. Primero obtuvo la Supercopa Internacional 2024 tras superar por 2 a 0 a Estudiantes en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, con goles de Tomás Galván y Braian Romero. Fue el primer logro para el cuerpo técnico de los mellizos Barros Schelotto. Luego ganó la Supercopa Argentina 2025 al derrotar por el mismo resultado a Central Córdoba.

Vélez es el único equipo que, hasta el momento, ganó dos títulos en la temporada 2025 Juan Jose Garcia

Independiente Rivadavia de Mendoza, en tanto, sorprendió al coronarse en la Copa Argentina 2025. La Lepra mendocina logró su primera vuelta olímpica, derrotando a Argentinos Juniors por penales en el estadio Monumental de Instituto de Córdoba, tras un electrizante 2 a 2 en el tiempo regular. Gonzalo Marinelli, el arquero del campeón, fue el héroe en los remates desde los doce pasos.

Rosario Central, por su parte, fue protagonista de una polémica decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que lo designó “Campeón de Liga” por haber finalizado primero en la Tabla Anual 2025. Esta determinación, impulsada para “reconocer la regularidad”, generó incontables debates pero oficializó un título para el Canalla, además de asegurarle la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El Comité Ejecutivo de la LPF decidió que Rosario Central sea coronado como el Campeón de Liga 2025 @LigaAFA

Todos los campeones del fútbol argentino en 2025