Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026, tras la fecha 6

Boca no pudo cumplir con las obligaciones con las que llegó a la última jornada de la instancia de grupos de la Copa Libertadores 2026 y se despidió del certamen que tanto desvelo le ocasiona y al que volvió después de dos años en esta temporada. Su camino internacional continuará ahora en la Copa Sudamericana, el segundo torneo de mayor importancia en el continente y al que decantó tras ser tercero en la zona D. Todos los detalles quedaron registrados en canchallena.com.

Esta suerte del xeneize quedó marcada tras caer en la Bombonera, en la fecha 6, por 1 a 0 ante la Universidad Católica de Chile (Clemente Montes a los 34′), la protagonista inesperada del grupo que finalmente terminó ganando, escoltada por Cruzeiro de Brasil (Barcelona de Ecuador terminó en el cuarto lugar), que ganó y goleó en el encuentro que se jugó en simultáneo. Boca estaba obligado a conseguir un triunfo para no depender de nadie y clasificarse a los octavos de final, pero como en casi todo el semestre, no estuvo a la altura de otro encuentro determinante y por eso los boletos en juego fueron para la Franja y la Bestia Negra.

De esta manera, el conjunto capitaneado por Leandro Paredes, deberá seguir ahora en la Copa Sudamericana, certamen en el que afrontará uno de los playoffs (o repechaje) eliminatorio ante un segundo de la etapa de grupos de esa competencia en la que solo River y Tigre avanzaron entre los argentinos (el Millonario quedó como segundo mejor primero).

Boca llegó a este partido dependiendo de sí mismo para avanzar. Sino, tenía que cruzar los dedos y esperar que el resultado del otro partido le dé una mano. Nada de ello sucedió y por eso los dirigidos por Claudio Ubeda sumaron una nueva frustración cercana a la que vivieron hace algunas semanas, cuando cayeron en los octavos de final del Torneo Apertura del fútbol argentino a manos de Huracán.

De esta manera también, el xeneize, que empezó la competencia con sendas victorias en las dos primeras presentaciones y luego bajó considerablemente, deberá barajar y dar de nuevo de cara a la segunda parte del año y cuya competencia se reanudará después del Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 que inicia el próximo 11 de junio.

Boca se encontró con la desventaja en el primer tiempo, pero no la pudo revertir JUAN MABROMATA - AFP

Fixture y resultados del Grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026

Fecha 1

Barcelona 0 - 1 Cruzeiro

Universidad Católica 1 - 2 Boca

Fecha 2

Boca 3 - 0 Barcelona

Cruzeiro 1 - 2 Universidad Católica

Fecha 3

Cruzeiro 1 - 0 Boca

Barcelona 1 - 2 Universidad Católica

Fecha 4

Barcelona 1 - 0 Boca

Universidad Católica 0 - 0 Cruzeiro

Fecha 5

Boca 1 - 1 Cruzeiro

Universidad Católica 2 - 0 Barcelona

Fecha 6