Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024

La Copa Libertadores 2024 está en pleno desarrollo de los octavos de final, donde ya se definieron seis de las ocho series programadas y avanzaron a los cuartos Atlético Mineiro, Fluminense y Botafogo de Brasil; River, Colo Colo de Chile y Peñarol de Uruguay. Los otros dos conjuntos saldrán los cruces Nacional vs. San Pablo y Flamengo vs. Bolívar, que se decidirán este jueves.

El Galo eliminó a San Lorenzo por un global de 2 a 1 con un empate en el Nuevo Gasómetro y una victoria 1 a 0 en el Arena MRV. Su rival será el Flu, campeón defensor del certamen continental que doblegó a Gremio por penales tras igualar 3 a 3 en la llave con sendos triunfos como local 2 a 1. El otro cruce de la parte alta del cuadro lo protagonizarán el Millonario, verdugo de Talleres de Córdoba 3 a 1 -1 a 0 en la ida en el Mario Alberto Kempes y 2 a 1 en la vuelta en el Monumental-, y el Cacique, que se impuso a Junior de Barranquilla por un total de 3 a 1 porque sonrió 1 a 0 y 2 a 1.

En la parte baja todavía no se armaron los emparejamientos porque restan definirse las dos series mencionadas. Uno de los que espera rival es Botafogo, que dejó atrás a Palmeiras en la llave de más incertidumbre. El Fogão ganó de local 2 a 1 y, fuera de su casa, se imponía por dos tantos y tenía sellado su boleto a la siguiente etapa. Sin embargo, el Verdão reaccionó, igualó 2 a 2 y pudo haber estirado la definición a los penales, pero no le alcanzó. El otro club que espera oponente es Peñarol gracias a que venció a The Strongest de Bolivia por un global de 4 a 1 -4 a 0 en la ida y derrota 1 a 0 en la revancha-.

La próxima etapa de la Copa Libertadores 2024 se jugará a mediados de septiembre. Los cotejos de ida de los cuartos de final serán entre el martes 17 y jueves 19 y los de vuelta, entre el 24 y 26. Los cuatro conjuntos que se impongan en sus respectivas llaves avanzarán a las semifinales.

Cuartos de final de la Copa Libertadores 2024

Atlético Mineiro (Brasil) vs. Fluminense (Brasil).

River Plate (Argentina) vs. Colo Colo (Chile).

Nacional (Uruguay) o San Pablo (Brasil) vs. Botafogo (Brasil).

Peñarol (Uruguay) vs. Flamengo (Brasil) o Bolívar (Bolivia).

River superó 2 a 1 a Talleres en el estadio Monumental y selló su clasificación a cuartos de final Gonzalo Colini - LA NACION

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El equipo con más títulos en la Copa Libertadores es Independiente, con siete vueltas olímpicas, seguido de Boca Juniors, con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), y River y Estudiantes de La Plata (cuatro cada uno). El último campeón, Fluminense, acumula apenas una estrella al igual que otros 11 clubes. Por países, la Argentina tiene 25 trofeos, Brasil 22, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.

Independiente (Argentina) - 7

Boca Juniors (Argentina) - 6

Peñarol (Uruguay) - 5

River Plate (Argentina) / Estudiantes de La Plata (Argentina) - 4

San Pablo (Brasil) / Palmeiras (Brasil) / Nacional (Uruguay) / Gremio (Brasil) / Santos (Brasil) / Flamengo (Brasil) - 3

Cruzeiro (Brasil) / Internacional (Brasil) / Atlético Nacional (Colombia) - 2

Colo Colo (Chile) / Racing (Argentina) / San Lorenzo (Argentina) / Argentinos Juniors (Argentina) / Vélez (Argentina) / Once Caldas (Colombia) / Liga de Quito (Ecuador) / Vélez (Argentina) / Atlético Mineiro (Brasil) / Corinthians (Brasil) / Vasco Da Gama (Brasil) / Fluminense (Brasil) 1

