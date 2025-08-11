¿Cuándo vuelve Messi? Inter Miami le prende velas al 10, más después de las inquietantes declaraciones de Mascherano

Un momento inquietante para Inter Miami. El contexto lo apremia y los resultados lo golpearon todavía con más fuerza. Y en ese contexto la incertidumbre de no saber cuándo podrá volver Lionel Messi complica más la escena. Por eso Javier Mascherano envió mensajes contundentes que encendieron las alarmas en la franquicia estadounidense: “Este no es el camino”, dijo el entrenador y sacudió todas las estructuras.

La goleada sufrida en el clásico ante Orlando City por 4-1 fue el detonante para que el técnico argentino perdiese la paciencia con sus jugadores. Es que el calendario no les dará respiro, porque en los próximos tendrá cuatro compromisos importantes: tres encuentros por la MLS (LA Galaxy, DC United y Chicago Fire) y el partido por los cuartos de final de Leagues Cup, ante Tigres. Por el momento no se informó si Messi, que arrastra problemas en los isquiotibiales podrá estar en estos duelos, pero se estima que, al menos, uno de ellos no podrá disputarlos (el del 16 de agosto ante los Galaxy). Lo cierto es que en el club le prenden velas para que pueda estar cuanto antes.

Javier Mascherano tras el @OrlandoCitySC 4-1 @InterMiamiCF: "Nos superaron desde el primer minuto haste el último: pic.twitter.com/PclaFsQwXA — MLS Español (@MLSes) August 11, 2025

Ante este escenario es que Mascherano no se guardó nada cuando enfrentó los micrófonos y le bajó un claro mensaje a sus jugadores. No se conmovió por los nombres, fue directo: "Cuando no estás al ciento por ciento, cualquier equipo te gana. Hubo un solo equipo, y fue Orlando. No jugamos con la intensidad que necesitaba este partido, nos superaron del primer minuto al último. Nos vamos muy dolidos, preocupados, y nos deja pensando que, si queremos competir, este no es el camino. Desde luego, el responsable soy yo, que soy el entrenador“.

Sin detenerse en su discurso, redobló la apuesta y hasta cuestionó la poca actitud de sus jugadores para asumir el compromiso: “Hoy no hay excusas, el fútbol es táctica, es talento, es organización, pero en el uno contra uno yo soy mejor que vos, y tener ese hambre y deseo de que no me vas a superar, y eso hoy no lo tuvimos. Me duele mucho, porque te pueden superar, pero hoy el equipo no tuvo la intensidad que requería el partido. Todos somos responsables; el primero, yo”.

Con su doblete en el @OrlandoCitySC 4-1 @InterMiamiCF, el colombiano Luis Muriel🇨🇴 es el Jugador del Partido del #SundayNightSoccer: pic.twitter.com/yvV5Dlhm5q — MLS Español (@MLSes) August 11, 2025

La autocrítica de Mascherano no es casual, porque se trató de un golpe que implica la quinta derrota de la temporada para Inter Miami, que sintió especialmente la ausencia de Messi, que ya recibe miradas desconfiadas de sus fanáticos, y justo ante un rival directo en la Conferencia Este.

Por eso Mascherano insistió en que su equipo debe reencontrar la ambición y la identidad, pero con su estilo, continuó explicando que la imagen que dejaron estuvo muy lejos de la versión que pretende de Inter: “No hay excusas, había un equipo que tenía más hambre que el otro. Me duele mucho ver la imagen que dejamos”.

Con este resultado, Inter quedó en la sexta posición con 42 unidades en la Conferencia Este y se multiplican las versiones de posibles reuniones entre algunos de los jugadores que fueron titulares ante Orlando: Oscar Ustari, Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. Es más, algunos medios locales, aseguran que de las charlas también participará Messi, que podría intensificar sus tareas de recuperación para poder estar disponible para el partido del 20 de agosto próximo, ante Tigres.