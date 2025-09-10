Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Cuándo y cómo se jugará el repechaje mundialista al que accedió Bolivia y cuántos se clasifican
En 11 repescas en la historia, los equipos de Conmebol superaron 7
- 5 minutos de lectura'
A diferencia de lo que fueron hasta ahora los repechajes rumbo a los mundiales, esta vez la FIFA decidió innovar y se aproxima una competencia intercontinental.
El certamen, que otorgará las dos últimas plazas rumbo al Mundial que organizarán Canadá, Estados Unidos y México, se disputará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en Monterrey y Guadalajara. Allí, seis selecciones de distintas confederaciones se medirán en una especie de “Final Four ampliada”: cuatro semifinalistas y dos cabezas de serie que esperan en la definición. Los dos ganadores se quedarán con el premio mayor: decir presente en la Copa del Mundo.
El fútbol sudamericano tendrá protagonismo. Bolivia, tras una Eliminatoria que parecía condenarla, reaccionó a tiempo, se reconstruyó en la altura y se metió en un repechaje internacional que, por primera vez en la historia, se jugará como un mini torneo en México.
La clasificación boliviana, después de ganarle 1 a 0 a Brasil con un penal muy polémico y celebrar la derrota de Venezuela ante Colombia por 6 a 3, fue recibida con euforia en todo el país: no solo por la magnitud de haber superado a la Vinotinto en la última jornada, sino les permite volver a soñar con el Mundial, torneo que el conjunto del altiplano no juega desde Estados Unidos 1994, y que antes solo había dicho presente en Uruguay 1930 y Brasil 1950.
Un formato inédito
A diferencia de las ediciones anteriores, en las que el repechaje consistía en series de ida y vuelta entre dos continentes, la FIFA resolvió organizar un mini torneo en una sede única.
El mecanismo será el siguiente:
- Participarán seis equipos. Uno de Conmebol (Bolivia), uno de Oceanía (Nueva Caledonia), uno de África, uno de Asia y dos de Concacaf.
- De ellos, los dos mejores en el ranking FIFA esperarán directamente en la final de cada llave.
- Los otros cuatro jugarán dos semifinales a partido único.
- Los ganadores de esas semifinales enfrentarán a los cabezas de serie.
- Los vencedores de las finales obtendrán los dos últimos pasajes al Mundial.
De este modo, en suelo mexicano se jugarán apenas cuatro partidos que definirán el futuro de seis seleccionados que no tendrán margen de error.
Además de Bolivia y Nueva Caledonia, el repechaje tendrá a otros cuatro equipos que se conocerán en los próximos meses:
- Asia (AFC): el ganador de la quinta ronda entre los segundos de la cuarta fase de Eliminatorias.
- África (CAF): el mejor entre los cuatro segundos de la fase de grupos que disputarán una ronda eliminatoria.
- Concacaf: los dos mejores segundos de la tercera ronda.
Con ese cuadro completo, el ranking FIFA definirá quiénes van directo a la final. Por ahora, tanto Bolivia (puesto 78) como Nueva Caledonia (152) interpretan que deberán jugar la semifinal inicial, lo que significa un partido extra y un desgaste mayor.
El rival más exótico
La gran sorpresa en este minitorneo es Nueva Caledonia, un pequeño territorio de ultramar francés ubicado en Oceanía que, luego de perder 3-0 ante Nueva Zelanda la final de las Eliminatorias regionales, se aseguró el pasaje al repechaje. Para la “Les Cagous” (Los Cacatúas), será la oportunidad más grande de su historia: nunca jugaron un Mundial y están a solo dos partidos de concretar ese logro.
Aunque ocupa el puesto 152 del ranking FIFA y su plantel está compuesto en su mayoría por futbolistas semiprofesionales, Nueva Caledonia viene de una campaña sorprendente: lideró su grupo con victorias sobre Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, empató con Fiyi y goleó 3-0 a Tahití en semifinales. Entre sus figuras se destacan Bertrand Kaï, un delantero de 42 años y máximo goleador histórico de la selección, y César Zeoula, volante que juega en la quinta división francesa.
Su recorrido internacional tiene algunos hitos: fue subcampeón de la Copa de Naciones de la OFC en 2008 y 2012, y en ese último torneo eliminó nada menos que a Nueva Zelanda en semifinales. También logró un histórico empate contra Estonia en 2017, el primero de un equipo oceánico no perteneciente a Australia o Nueva Zelanda frente a un europeo.
- Todos los repechajes con seleccionados Conmebol:
Chile 1962
Ida (Lima): México 1-0 Paraguay
Vuelta (Lima): Paraguay 0-2 México
Clasificado: México
Alemania Federal 1974
Ida (Moscú): URSS 0-0 Chile
Vuelta (Santiago): la URSS se negó a jugar por motivos políticos.
Clasificado Chile por Walkover
Argentina 1978
Partido único (Budapest): Hungría 6-0 Bolivia
Clasificado: Hungría
Colombia – Mundial 1990 (Italia)
Ida (Barranquilla): Colombia 1-0 Israel
Vuelta (Ramat Gan): Israel 0-0 Colombia
Clasificado: Colombia
Estados Unidos 1994
Ida (Sydney): Australia 1-1 Argentina
Vuelta (Buenos Aires): Argentina 1-0 Australia
Clasificado: Argentina
Japón / Corea del Sur 2002
Ida (Melbourne): Australia 1-0 Uruguay
Vuelta (Montevideo): Uruguay 3-0 Australia
Clasificado: Uruguay
Alemania 2006
Ida (Montevideo): Uruguay 1-0 Australia
Vuelta (Sídney): Australia 1-0 Uruguay
Penales: Australia 4-2 Uruguay
Clasificado: Australia
Sudáfrica 2010
Ida (San José): Costa Rica 0-1 Uruguay
Vuelta (Montevideo): Uruguay 1-1 Costa Rica
Clasificado: Uruguay
Brasil 2014
Ida (Amán): Jordania 0-5 Uruguay
Vuelta (Montevideo): Uruguay 0-0 Jordania
Clasificado: Uruguay
Rusia 2018
Ida (Wellington): Nueva Zelanda 0-0 Perú
Vuelta (Lima): Perú 2-0 Nueva Zelanda
Clasificado: Perú
Qatar 2022
Partido único (Doha): Australia 0-0 Perú
Penales: Australia 5-4 Perú
Clasificado: Australia
De 11 participaciones hubo 7 clasificados (Chile 1974, Colombia 1990, Argentina 1994, Uruguay 2002, Uruguay 2010, Uruguay 2014 y Perú 2018) y 4 eliminados (Paraguay 1962, Bolivia 1978, Uruguay 2006 y Perú 2022).
Otras noticias de Mundial 2026
En marzo. Rumbo al Mundial 2026 en EE.UU.: cómo y cuándo sería el partido de México vs. Portugal con Cristiano Ronaldo
Ronda final. Cuándo regresan las eliminatorias de Concacaf y cuántos partidos quedan rumbo al Mundial 2026
La cabeza en el Mundial. Los meses que vienen: Scaloni tiene la base, pero tomó nota de tantas derrotas en casa ajena
- 1
La Selección se enfrenta con Ecuador en un clima extremo en la cancha y en las tribunas: calor, humedad y presión sobre Beccacece
- 2
Eliminatorias europeas: Erling Haaland marcó ¡5 goles! en el 11-1 de Noruega que complica a Italia
- 3
Los puntajes de Argentina ante Ecuador: la figura de Dibu Martínez, el único punto alto
- 4
La selección argentina perdió por 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, en el cierre de las Eliminatorias