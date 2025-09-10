Cuándo y cómo se jugará el repechaje mundialista al que accedió Bolivia y cuántos se clasifican

A diferencia de lo que fueron hasta ahora los repechajes rumbo a los mundiales, esta vez la FIFA decidió innovar y se aproxima una competencia intercontinental.

El certamen, que otorgará las dos últimas plazas rumbo al Mundial que organizarán Canadá, Estados Unidos y México, se disputará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en Monterrey y Guadalajara. Allí, seis selecciones de distintas confederaciones se medirán en una especie de “Final Four ampliada”: cuatro semifinalistas y dos cabezas de serie que esperan en la definición. Los dos ganadores se quedarán con el premio mayor: decir presente en la Copa del Mundo.

El fútbol sudamericano tendrá protagonismo. Bolivia, tras una Eliminatoria que parecía condenarla, reaccionó a tiempo, se reconstruyó en la altura y se metió en un repechaje internacional que, por primera vez en la historia, se jugará como un mini torneo en México.

La clasificación boliviana, después de ganarle 1 a 0 a Brasil con un penal muy polémico y celebrar la derrota de Venezuela ante Colombia por 6 a 3, fue recibida con euforia en todo el país: no solo por la magnitud de haber superado a la Vinotinto en la última jornada, sino les permite volver a soñar con el Mundial, torneo que el conjunto del altiplano no juega desde Estados Unidos 1994, y que antes solo había dicho presente en Uruguay 1930 y Brasil 1950.

Un formato inédito

A diferencia de las ediciones anteriores, en las que el repechaje consistía en series de ida y vuelta entre dos continentes, la FIFA resolvió organizar un mini torneo en una sede única.

El mecanismo será el siguiente:

Uno de Conmebol (Bolivia), uno de Oceanía (Nueva Caledonia), uno de África, uno de Asia y dos de Concacaf. De ellos, los dos mejores en el ranking FIFA esperarán directamente en la final de cada llave.

de cada llave. Los otros cuatro jugarán dos semifinales a partido único.

Los ganadores de esas semifinales enfrentarán a los cabezas de serie.

Los vencedores de las finales obtendrán los dos últimos pasajes al Mundial.

Miguel Terceros marcó el único gol del triunfo de Bolivia ante Brasil AIZAR RALDES - AFP

De este modo, en suelo mexicano se jugarán apenas cuatro partidos que definirán el futuro de seis seleccionados que no tendrán margen de error.

Además de Bolivia y Nueva Caledonia, el repechaje tendrá a otros cuatro equipos que se conocerán en los próximos meses:

Asia (AFC): el ganador de la quinta ronda entre los segundos de la cuarta fase de Eliminatorias.

el ganador de la quinta ronda entre los segundos de la cuarta fase de Eliminatorias. África (CAF): el mejor entre los cuatro segundos de la fase de grupos que disputarán una ronda eliminatoria.

el mejor entre los cuatro segundos de la fase de grupos que disputarán una ronda eliminatoria. Concacaf: los dos mejores segundos de la tercera ronda.

Con ese cuadro completo, el ranking FIFA definirá quiénes van directo a la final. Por ahora, tanto Bolivia (puesto 78) como Nueva Caledonia (152) interpretan que deberán jugar la semifinal inicial, lo que significa un partido extra y un desgaste mayor.

El rival más exótico

La gran sorpresa en este minitorneo es Nueva Caledonia, un pequeño territorio de ultramar francés ubicado en Oceanía que, luego de perder 3-0 ante Nueva Zelanda la final de las Eliminatorias regionales, se aseguró el pasaje al repechaje. Para la “Les Cagous” (Los Cacatúas), será la oportunidad más grande de su historia: nunca jugaron un Mundial y están a solo dos partidos de concretar ese logro.

Nueva Caledonia, a dos partidos de jugar su primer Mundial (@FIFA)

Aunque ocupa el puesto 152 del ranking FIFA y su plantel está compuesto en su mayoría por futbolistas semiprofesionales, Nueva Caledonia viene de una campaña sorprendente: lideró su grupo con victorias sobre Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, empató con Fiyi y goleó 3-0 a Tahití en semifinales. Entre sus figuras se destacan Bertrand Kaï, un delantero de 42 años y máximo goleador histórico de la selección, y César Zeoula, volante que juega en la quinta división francesa.

Su recorrido internacional tiene algunos hitos: fue subcampeón de la Copa de Naciones de la OFC en 2008 y 2012, y en ese último torneo eliminó nada menos que a Nueva Zelanda en semifinales. También logró un histórico empate contra Estonia en 2017, el primero de un equipo oceánico no perteneciente a Australia o Nueva Zelanda frente a un europeo.

Todos los repechajes con seleccionados Conmebol:

Chile 1962

Ida (Lima): México 1-0 Paraguay

Vuelta (Lima): Paraguay 0-2 México

Clasificado: México

Alemania Federal 1974

Ida (Moscú): URSS 0-0 Chile

Vuelta (Santiago): la URSS se negó a jugar por motivos políticos.

Clasificado Chile por Walkover

Argentina 1978

Partido único (Budapest): Hungría 6-0 Bolivia

Clasificado: Hungría

Colombia – Mundial 1990 (Italia)

Ida (Barranquilla): Colombia 1-0 Israel

Vuelta (Ramat Gan): Israel 0-0 Colombia

Clasificado: Colombia

Estados Unidos 1994

Ida (Sydney): Australia 1-1 Argentina

Vuelta (Buenos Aires): Argentina 1-0 Australia

Clasificado: Argentina

Japón / Corea del Sur 2002

Ida (Melbourne): Australia 1-0 Uruguay

Vuelta (Montevideo): Uruguay 3-0 Australia

Clasificado: Uruguay

Alemania 2006

Ida (Montevideo): Uruguay 1-0 Australia

Vuelta (Sídney): Australia 1-0 Uruguay

Penales: Australia 4-2 Uruguay

Clasificado: Australia

Sudáfrica 2010

Ida (San José): Costa Rica 0-1 Uruguay

Vuelta (Montevideo): Uruguay 1-1 Costa Rica

Clasificado: Uruguay

Brasil 2014

Ida (Amán): Jordania 0-5 Uruguay

Vuelta (Montevideo): Uruguay 0-0 Jordania

Clasificado: Uruguay

Rusia 2018

Ida (Wellington): Nueva Zelanda 0-0 Perú

Vuelta (Lima): Perú 2-0 Nueva Zelanda

Clasificado: Perú

Qatar 2022

Partido único (Doha): Australia 0-0 Perú

Penales: Australia 5-4 Perú

Clasificado: Australia

De 11 participaciones hubo 7 clasificados (Chile 1974, Colombia 1990, Argentina 1994, Uruguay 2002, Uruguay 2010, Uruguay 2014 y Perú 2018) y 4 eliminados (Paraguay 1962, Bolivia 1978, Uruguay 2006 y Perú 2022).