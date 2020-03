Cuarentena: Antonela Roccuzzo y su mensaje en redes sociales para concientizar acerca del coronavirus Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Cada uno trata de colaborar desde su lugar para combatir el avance del coronavirus . Y en la familia Messi también trabajan para ello. Y Antonela Rocuzzo , que ya había enviado por redes sociales un mensaje de solidaridad por la pandemia que golpea al mundo, ahora en su cuenta de Instagram se ocupa de colaborar con la campaña de concientización que llevan adelante varios famosos. En sus historias publicó algunas imágenes que muestran cuáles son los cuidados que se deben tener y cuáles son algunas de sus actividades que ella realiza con sus hijos durante la cuarentena obligatoria que afronta España .

Con el hastag que utilizan muchos para generar conciencia en la gente #nosquedamosencasa , publicó una foto de su hijo Ciro junto al perro de la familia, Hulk, que tuvo más de un millón de likes y obtuvo más de 4000 comentarios celebrando la actitud de la esposa de Lionel Messi . Ahora su nuevo mensaje llegó en por intermedio de las historias de Instagram.

Antonela se encargó de amplificar el mensaje, ya que publicó una imagen que tenía una serie de recomendaciones para evitar la multiplicación del virus: "Es aislamiento, no vacaciones. No bar, no visitas, no cumpleaños, no entrenamientos, no aglomeraciones, no viajes, no fiestas, no reuniones, no parques, no cines. Cumplí con el distanciamiento social. Protegete y a tus seres queridos". Después compartió un video de un puñado de segundos en los que permite ver que está junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, mirando Frozen, una de las películas de Disney.

También Lionel, hace unos días, en su cuenta de Instagram, posteó una foto junto a sus hijos Ciro y Mateo, en la que se expresaba acerca del complejo momento que se vive por la multiplicación de casos de coronavirus en todo el mundo: "Son días complicados para todo el mundo. Vivimos preocupados por lo que está ocurriendo y queremos ayudar poniéndonos en el lugar de aquellos que peor lo están pasando, o bien porque les afectó directamente a ellos o sus familiares y amigos, o porque están trabajando en primera línea para combatirlo en hospitales y centros de salud. Quiero enviarles mucha fuerza a todos ellos".

Y finalizó: "La salud debe ser siempre lo primero. Es un momento excepcional y hay que seguir las indicaciones tanto de las organizaciones sanitarias como de las autoridades públicas. Sólo así podremos combatirlo de manera efectiva".