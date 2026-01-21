La escapada de Antonela Rocccuzzo a Nueva York: salida al teatro a ver Harry Potter y un amanecer nevado

Antonela Roccuzzo volvió a confirmar por qué es una de las argentinas con mayor influencia en el universo de la moda y las tendencias. La rosarina no solo destaca con cada look que elige, sino que también marca agenda desde su cuenta de Instagram, donde millones de personas siguen de cerca su estilo. Además de mostrar parte de su intimidad y su rutina diaria, en las últimas horas sorprendió al compartir un plan distinto que rápidamente captó la atención: viajó a Broadway para disfrutar de una noche especial que no pasó inadvertida.

Anto Roccuzzo mostró su noche más especial en Broadway y revolucionó las redes

A través de sus redes sociales, la esposa de Lionel Messi mostró parte de esa experiencia con sus seguidores al compartir dos historias. En una de ellas se pudieron ver las entradas para disfrutar de la obra de Harry Potter en Broadway, mientras que en otra publicó una imagen llegando al teatro. “Noche soñada”, escribió junto a la postal, dejando en evidencia la emoción y la ilusión con las que vivió ese plan tan especial.

Anto Roccuzzo mostró su viaje a Nueva York en redes (Captura: Instagram @antonelaroccuzzo)

Cabe recordar que desde hace tiempo la rosarina viene dejando en claro su fanatismo por el universo de Harry Potter, la saga de novelas creada por la autora británica J. K. Rowling. En más de una ocasión, manifestó su afinidad con Gryffindor, una de las cuatro casas del Colegio Hogwarts, y ese amor por la historia quedó reflejado incluso en su último cumpleaños, que celebró con una ambientación inspirada en esa temática. Por eso, durante este viaje pudo cumplir el deseo de ver el espectáculo en Broadway y no dudó en compartir su entusiasmo con sus seguidores, dejando en evidencia la emoción que le generó ese momento.

La escapada de Anto Roccuzzo que causó furor entre sus seguidores (Captura: Instagram @antonelaroccuzzo)

Horas más tarde, Antonela volvió a utilizar sus redes sociales para compartir un video en el que mostró el amanecer en Nueva York, dejando entrever que decidió quedarse unos días más para disfrutar del viaje. En la grabación se observa la ciudad completamente nevada, una de las postales más emblemáticas de esta época del año.

Anto Roccuzzo viajó a Nueva York para una salida muy especial

Además, la influencer también dejó ver cómo están las temperaturas en Manhattan al compartir una captura del clima, donde se observa que el termómetro marcaba –11 grados. “Buen día”, escribió junto a la imagen, y acompañó el mensaje con un emoji de frío, un detalle que reflejó el clima helado que atraviesa la ciudad.

Anto Roccuzzo compartió todos los detalles de su escapada a Nueva York (Captura: Instagram @antonelaroccuzzo)

Aunque en ningún momento mostró quién la acompaña en esta escapada, comenzaron las especulaciones sobre su compañía. Todo indica que Lionel Messi no estaría con ella, ya que el futbolista se encuentra enfocado en la pretemporada del Inter Miami.

La foto de Anto Roccuzzo junto a la pileta que derritió a más de uno

Anto Roccuzzo sorprendió con una serie de fotografías subidas de tono (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Hace unos días, Antonela Roccuzzo volvió a generar repercusión en las redes sociales, esta vez a partir de una serie de imágenes que compartió durante su estadía de casi un mes en Rosario para pasar las fiestas junto a su familia. Mientras transitaba los últimos días en Argentina antes de regresar a Miami —ciudad en la que vive con Lionel Messi y sus tres hijos desde mediados de 2023—, la influencer mostró momentos de relax que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.

Anto Roccuzzo sorprendió con una serie de fotografías subidas de tono (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Aprovechando las altas temperaturas, Anto eligió disfrutar de una tarde de sol y decidió registrar ese instante íntimo para publicarlo en su cuenta de Instagram, donde reúne a casi 40 millones de personas que siguen de cerca cada uno de sus movimientos. En las postales se la pudo ver con una bikini fucsia que resaltó su bronceado y su figura, pero también hubo lugar para una imagen más personal: un abrazo junto al capitán de la selección argentina.