Cuti Romero se compromete con Tottenham: capitanía, contrato hasta 2029 y mejora salarial

Atlético de Madrid estuvo más que interesado en Cristian Romero, a quien Diego Simeone consideraba fundamental para renovar una defensa en la que Josema Giménez sufre periódicas lesiones. El Cholo y otros futbolistas argentinos que son compañeros del Cuti en la selección argentina -Julián Álvarez, Nahuel Molina y Rodrigo De Paul, hasta que se fue a Inter Miami- mantuvieron conversaciones para convencerlo. El zaguero central, antes del final de la temporada pasada, admitió públicamente que le gustaría afrontar nuevos desafíos y probarse en otro liga europea.

Lo que parecía un escenario favorable para una transferencia empezó a complicarse. El primer obstáculo fue la pretensión económica de Tottenham por el pase, estimado en 70 millones de euros (en Inglaterra no existe la cláusula de rescisión). Además, el presidente del club londinense, Daniel Levy, tiene fama de duro negociador y defiende la cotización de sus jugadores. Como ejemplo, durante varias temporadas le puso difícil la salida a Harry Kane, hasta que en 2023 lo vendió de acuerdo a sus exigencias: 95 millones de euros por un delantero que acababa de cumplir 30 años.

Cuti Romero se abraza con su compañero Pedro Porro durante el partido del último sábado, cuando Tottenham debutó en la Premier League con un 3-0 sobre Burnley BEN STANSALL - AFP

Atlético de Madrid no pudo acercarse al monto fijado por Romero. Si bien es el club de la Liga de España que más gastó en refuerzos en este mercado (175 millones de euros por siete jugadores), la máxima erogación fue por el media-punta Alex Baena (42 millones).

Cuti Romero (27 años) tampoco presionó en exceso por su transferencia, ya que Tottenham se movió para ubicarlo como una pieza fundamental en su proyecto deportivo, que esta temporada tiene nuevo entrenador con la llegada de Thomas Frank, que cerró un ciclo de siete años en Brentford. “Romero es muy importante para nosotros”, expresó el director técnico sobre el jugador que llegó en préstamo de Atalanta en 2021 y un año después se compró su pase en 52 millones de euros. Cuti suma 126 partidos, ocho goles, tres asistencias y un título.

We are delighted to announce that Cristian Romero has signed a new, long-term contract with the Club ✍️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 18, 2025

Uno de los gestos de Tottenham fue designarlo primer capitán tras la partida del coreano Son Heung-Min a la MLS. El ex-Belgrano llevó la cinta en la final de la Supercopa Europea; unas horas antes había publicado en su cuenta de Instagram: “Hoy empieza una temporada que es especial para mí. Convertirme en el primer capitán de este hermoso club es un honor increíble. Llegué aquí hace cuatro años con un solo sueño: escribir mi nombre en la historia del club y dejar mi huella ganando un trofeo, y eso lo logré”. La referencia fue hacia la conquista de la Europa League en la final frente a Manchester United. El primer título de Tottenham en los últimos 17 años, tras la Copa de la Liga en 2008.

Romero ascendió en la escala jerárquica del plantel, tras ser vice-capitán en 2023, junto con James Maddison. En la selección argentina, en el reciente cotejo ante Chile por las eliminatorias, fue capitán por primera vez, ante las ausencias de Lionel Messi y Nicolás Otamendi.

El otro reconocimiento que recibió Romero de Tottenham es económico, con la extensión del contrato hasta 2029. El comienzo del comunicado oficial de los Spurs es el siguiente: “Estamos encantados de anunciar que Cristian Romero ha firmado un nuevo contrato de largo plazo con el Club".

Sobre la mejora en su salario no se brindó información oficial, pero distintos medios británicos dan cuenta de que Romero pasará a ganar alrededor de 12 millones de euros por año (10,4 millones de libras). En Inglaterra suele consignarse la remuneración semanal de los futbolistas. La del cordobés habría pasado de 165.000/175.000 a 200.000 libras cada siete días.

Tottenham debutó el último sábado en la Premier League con un 3-0 sobre el ascendido Burnley. En este mercado de pases incorporó al extremo Mohammed Kudus (West Ham), al delantero Mathys Tel (Bayern Munich), al volante João Palhinha (Bayern Munich) y a los defensores Kevin Danso (Lens), Luka Vuskovic (Hajduk Split) y Kota Takai (Kawasaki Frontale). Refuerzos que tendrán por capitán a Cuti Romero, nuevo emblema de Tottenham.