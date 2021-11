Dani Alves regresa a Barcelona: su papel en un plantel de jóvenes y la posible fecha de debut

Dani Alves vuelve a Barcelona. El presidente Joan Laporta concretará un traspaso para cuya realización restaba sólo el visto bueno del nuevo entrenador, Xavi Hernández. Luego de sopesar las ventajas y desventajas, el ex mediocampista de la época dorada interpretó que en este momento el brasileño de 38 años, de notable currículum, puede ayudar a fortalecer el vestuario, entre jugadores tan jóvenes como faltos de experiencia.

“Salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera, yo estaría a su disposición independientemente de dónde estuviera. Son demasiados el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si el Barça piensa que me necesita, sólo tiene que llamarme”, había declarado Alves, todavía futbolista de São Paulo, al diario español Sport hace un mes.

El brasileño Alves estuvo en el Camp Nou en ocasión del partido entre Barcelona y Dinamo Kiev, el mes pasado. FCB - Europa Press

Si bien la edad era un aspecto por considerar, el inconveniente se encontraba en la tesorería. Barcelona atraviesa un delicado momento financiero y en principio tenía dificultades para hacerle un espacio a un jugador estelar. Pero el lateral brasileño jugará prácticamente gratis en sus primeros meses y el club podrá pagarle paulatinamente, sin hacer tambalear sus cuentas bancarias.

Uno de sus mejores goles en Barcelona

Pasaron cinco años desde la última vez que Dani Alves vistió la camiseta culé. El 27 de junio de 2016 dejó atrás ocho temporadas en el club y firmó con Juventus, de Italia. Ahora el brasileño tendrá una oportunidad impensada de competir en el más alto nivel y, quizás, hasta de ser convocado por Tite para representar a Brasil en el Mundial Qatar 2022.

Dani Alves y Messi, de muy buen vínculo en un Barça pletórico, dominante en resultados y estético en su fútbol bajo el comando de Josep Guardiola. David Ramos - Getty Images Europe

En principio, se especuló con que no podría incorporarse hasta enero de 2022 por haber jugado un partido por São Paulo en agosto de este año. Pero, según el diario español AS, existe una brecha en la normativa de la FIFA que abriría las puertas a que el defensor brasileño se incorpore la próxima semana e incluso jugar el derbi catalán el sábado 20 contra Espanyol, si Xavi lo considerare oportuno.

La llegada del brasileño le viene como anillo al dedo al nuevo entrenador. Entre otras cosas, porque incentivará la competencia en la banda derecha de la defensa, donde Sergiño Dest y Sergi Roberto son las únicas opciones, y no del todo fiables. Antes, claro, Dani Alves deberá ponerse a tope físicamente.