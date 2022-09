De las quejas de River y Barracas Central a un penal insólito que necesitó del VAR en Patronato vs. Unión, las polémicas de la 17° fecha de la Liga Profesional

No hay un solo fin de semana en donde las polémicas no dominen la escena en el fútbol argentino. Pueden nacer desde las quejas de los entrenadores o los propios jugadores, que se sienten perjudicados por diferentes fallos de los árbitros. En la 17° fecha de la Liga Profesional, hubo un partido que acaparó la atención de los monitores y fue River vs. Barracas Central, que finalizó con el triunfo millonario por 2-0, en el Monumental, por los goles de Nicolás De la Cruz y Miguel Borja. Tras el partido, el arbitraje de Germán Delfino recibió críticas de ambos equipos. A continuación, algunas de las acciones polémicas.

La expulsión de Zuculini

Cuando se disputaban 20 minutos de la segunda etapa Bruno Zuculini vio la tarjeta roja por parte del árbitro Germán Delfino por una doble amonestación. La última fue por un codazo a Neri Bandiera. A pesar de las protestas, el volante de River estuvo bien expulsado por esa acción. Además, en un partido en el que el Millonario tuvo seis amonestados, el mediocampista, que se perderá el Superclásico, había visto la primera amarilla a los 38 de la primera etapa.

¿Era roja a Paulo Díaz?

El defensor de River debió ser expulsado en la primera parte, pero Delfino interpretó que no fue así. A los 15 minutos vio la primera amarilla por agarrar de la camiseta y empujar a Fernando Valenzuela, uno de los futbolistas más desequilibrantes de Barracas. Allí, el zaguero chileno cortó un importante avance del visitante. La otra jugada por la que pudo haber sido amonestado fue sobre el final del primer tiempo. Allí agarró a Neri Bandiera a la altura de la mitad de la cancha, en una jugada en la que se iba solo para generar un contraataque para Barracas Central. Delfino, imantado por la dirección de la pelota, no vio la jugada, pero tampoco la misma fue advertida por el VAR.

Paulo Díaz, que ya estaba amonestado, agarra a Bandiera y no lo deja avanzar. Delfino y el VAR interpretaron que no hubo infracción y el defensor de River continuó en el partido

¿Hubo penal de Barco a Valenzuela?

Cuando el equipo de Gallardo jugaba con un futbolista menos, Barracas buscó el empate a pura enjundia, empujado además por la posibilidad de que sólo perdía por un gol. El zurdo pisó el área de su rival en varias oportunidades y eso dejó una jugada curiosa. Fernando Valenzuela maniobró con pelota, sintió el toque de Esequiel Barco y cayó en el área. Sin embargo, no se cobró la supuesta infracción y el futbolista de River recibió la tarjeta amarilla por insultar a su rival, interpretando que se simuló.

#ESPNF360 | #ESPNenStarPlus



¿QUEJA INJUSTIFICADA?



River reclamó por el arbitraje de Delfino y, en F360, repasamos todas las acciones polémicas.



Mirá Fútbol 360 en vivo, acá --> https://t.co/8OwYfQjvIk pic.twitter.com/3MS3cjEQYM — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) September 5, 2022

Acierto en el penal de Rossi a Wanchope

Cuando Boca ganaba 1 a 0 y parecía no pasar sobresaltos, el penal cometido por Agustín Rosi le permitió a Colón llegar a la igualdad. El arquero del Xeneize se tiró al piso y con sus dos manos derribó a Wanchope Ábila. Hernán Mastrángelo, juez principal el partido, cobró la falta sin dudarlo. Incluso no necesito del apoyo del VAR para ver si debía revertir su fallo.

Gol anulado a Ábila

La jugada se dio apenas inició el partido. Cuando se jugaban apenas tres minutos, Colón atacó con mucha gente por la derecha. El balón fue para Bernardi que estanba adentro del paró y rebotó con Perlaza. El colombiano remató potente y Agustín Rossi dejó el rebote hacia un costado. Allí estaba Ramón Ábila que definió y puso el 1 a 0 para el sabalero, pero de inmediato, todo quedó anulado. El asistente número dos, José Castelli, levantó su banderín y lo vio al atacante en posición prohibida. Su falló fue correcto porque Ábila estaba algunos centímetros adelantado cuando partió el disparo de su compañero Perlaza.

¡GOL DE WANCHOPE, LEY DEL EX! Anulado por offside...



▶️ Suscribite al pack fútbol -> https://t.co/62LLsv7eaK pic.twitter.com/OKgMjFdC25 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 4, 2022

¿Era roja para Payero?

Los futbolistas de Colón pidieron la expulsión del ex jugador de Banfield. Martín Payero le metió una plancha a Julián Chicco, pero el árbitro sólo lo amonestó. Se jugaban 43 minutos del primer tiempo y el partido estaba 1-1 en Santa Fe.

¡AMARILLA! Payero fue con todo y fue amonestado por Mastrángelo. Todo #Colón pidió roja para el futbolista de #Boca. ¿Qué te pareció? 🔥#LigaProfesional 🇦🇷



Suscribite al Pack Fútbol --> https://t.co/QQY0eG5BP2 pic.twitter.com/ENMFx1wYwt — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) September 4, 2022

El “penalazo” que necesitó de la TV...

En Paraná, Patronato y Unión empataron 0-0. Pero hubo una jugada insólita a los 11 minutos del primer tiempo, en la que el juez Nazareno Arasa no observó (en primera instancia) el penal que Nicolás Castro le cometió a Juan Nardoni. Sin embargo, el árbitro principal fue llamado por el VAR y, tras observar la jugada en los videos, resolvió sancionar la pena máxima en favor del equipo visitante. Lo ejecutó Joanthan Álvez al palo izquierdo, a media altura, y lo desvió Facundo Altamirano.

Penal por falta con el brazo (y doble ejecución)

Una situación curiosa se dio en Mar del Plata, en el partido que Sarmiento superó a Aldosivi por 2-1, en un choque con dos equipos que pelean por mantener la categoría. Fernando Espinoza acertó y lo cobró sin dudar. La acción arrancó con un desborde por la izquierda de Luciano Gondou y en la desesperación por la marca, Patricio Boolsen lo corrió desde atrás, trastabilló y terminó cayendo sobre su rival , cometiéndole el penal. De allí surgió el gol de Gondou para el 1-0 del equipo de Israel Damonte.

Sin embargo, el penal debió ejecutarse dos veces. ¿Por qué? José Devecchi, arquero del Tiburón, en primera instancia le había desviado el remate de zurda a Gondou. El 9 del conjunto de Junín lo había pateado al palo derecho del 1, a media altura. Sin embargo, el VAR le marcó a Espinoza que Devecchi no respetó la norma reglamentaria de, al menos, tener un pie sobre la línea del arco en el momento de la ejecución. En el segundo intento, Gondou cruzó el remate y no falló.

Gallardo se fue muy molesto con el arbitraje de Germán Delfino : reclamó que hubo un penal no sancionado a Lucas Beltrán, además de la cantidad de amonestados que sufrió River. “A mí no me gustó el arbitraje pero con el arbitraje argentino hay una queja de todo el mundo y cuando eso pasa hay que prestar atención, con eso estamos bastante parejos todos. Hay que revisar algunas cuestiones para mejorar nuestro fútbol y que no se vuelva decadente, ya tenemos un campeonato jodido que es difícil de entender y mejorarlo, hay que intentar ayudar entre todos, aportar algo y evitar convertirnos en un circo decadente que es lo que uno no desea pero para eso tenemos que aportar todos un granito de arena”.

El DT de River fue más allá: “En el fútbol argentino tiene que haber transparencia, en todos los ámbitos. Erran todos los árbitros, a favor y en contra, pero ahora tienen muchas herramientas para errar menos. Y ellos tuvieron capacitación, entonces uno entiende que deberían resolver cosas sin tantos yerros. No lo digo yo, lo dicen todos. Entrenadores, dirigentes...”.

Rodolfo De Paoli, DT del Guapo, dijo en la conferencia que “estaba lejos”, por la jugada en la cual Barracas reclamó penal, que no había vuelto a ver la acción. Pero el Presidente de Barracas Central, Matías Tapia utilizó sus redes sociales para expresarse: “Hoy no llora nadie. No se queja nadie”.