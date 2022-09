US Open. La batalla por el nuevo número 1: qué deberá pasar para que Nadal, Alcaraz o Ruud lleguen a la cima del ranking

NUEVA YORK.- La derrota de Daniil Medvedev ante el díscolo australiano Nick Kyrgios en la noche del domingo, por la cuarta ronda del Abierto de los Estados Unidos , abrió la puerta para que, desde el próximo lunes, haya un nuevo número 1 del mundo. El ruso, que llegó como el campeón defensor, perderá 1820 puntos y cederá el liderazgo del ranking. Y son tres los jugadores que matemáticamente tienen opciones para llegar a la cima de la ATP: dos españoles, Rafael Nadal (2° preclasificado) y Carlos Alcaraz (3°), y un noruego, Casper Ruud (5°).

Nadal, que el año pasado no jugó el US Open (por lesión), es le mejor posicionado para recuperar el número uno dentro de un grupo que partió con cuatro aspirantes (además de Medvedev, claro), del que en la primera jornada se cayó el griego Stefanos Tsitsipas por su derrota ante el colombiano Daniel Galán. El mallorquín jugará este lunes ante Frances Tiafoe, por los octavos de final: para no depender de nadie deberá alcanzar -al menos- la final del domingo para recuperar el N° 1 (su última semana en esa posición fue la del 20 de enero de 2020). Con Medvedev “vivo” en el torneo, Rafa necesitaba ser campeón para no depender de nadie más, pero esa opción ya quedó fuera de juego.

Carlos Alcaraz, de 19 años, podría ser el número 1 más joven de la historia KENA BETANCUR - AFP

En caso de vencer a Tiafoe, Nadal (de 36 años) obligará a los otros dos aspirantes a levantar obligatoriamente el primer título de Grand Slam para marcharse de Nueva York como líderes del ranking. Incluso perdiendo ante Tiafoe, Nadal recuperaría el liderazgo siempre que tanto Alcaraz como Ruud pierdan en las semifinales (o antes).

Como está planteada la situación, Alcaraz y Ruud necesitan, como mínimo, ser finalistas para tener opciones de convertirse, respectivamente, en el N° 1 más joven en la historia (el murciano tiene 19 años), o en el primer noruego en ascender a esta posición.

El noruego Casper Ruud en el US Open Quality Sport Images - Getty Images North America

Carlitos Alcaraz también jugará este lunes, ante el croata Marin Cilic. Mientras que Ruud, que ayer venció a Corentin Moutet, chocará este martes, en cuartos de final, con el italiano Matteo Berrettini.

Después de un segundo semestre de 2021 muy complicado por las lesiones, la actual temporada de Nadal es una maravilla. Campeón de Australia y Roland Garros (además de los ATP de Melbourne y Acapulco), ostenta el récord de mayor cantidad de títulos individuales de Grand Slam, con 22. El Matador llegó a Nueva York con 35 victorias y, apenas, cuatro derrotas. Una lesión abdominal no le permitió presentarse a las semifinales de Wimbledon. Pero, ya recuperado, va por todo en Nueva York.