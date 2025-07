Denuncian a Nahuel Gallardo, hijo del DT de River, por insultos racistas contra un jugador ecuatoriano

Nahuel Gallardo, uno de los cuatro hijos de Marcelo Gallardo, fue denunciado por un jugador del Deportivo Cuenca de proferir insultos racistas durante un partido que se disputó el domingo por la fecha 20 de la Liga Pro de Ecuador. En declaraciones a la prensa, el defensor Eddie Guevara dijo haber sido tildado de “mono” y “negro” por el ex lateral izquierda de Independiente de Rivadavia de Mendoza.

Tras el empate entre Delfín y Deportivo Cueva, Guevara habló sobre el rendimiento del equipo en el campo de juego y responsabilizó al árbitro por no advertir de una situación que se produjo sobre el final: “Lastimosamente, es inconcebible lo que pitó el árbitro. Me sacó amarilla a mí cuando me partieron el labio. Incluso recibí insultos por parte del número cinco de Delfín. Me dijo ‘negro’ y ‘mono’. No estamos para eso en estos tiempos”.

Ante la consulta de un periodista respecto de si se refería a Gallardo, el futbolista de 35 años enfatizó: “Creo que él es el número cinco de Delfín, el extranjero. Estamos locos. No recuerdo el apellido pero era el número cinco”.

“Hay que tener un poquito de empatía. Podemos insultarnos a la madre como decimos nosotros. Pero con temas de racismo no creo que sea la línea más correcta”, remarcó Guevara a continuación.

Sobre si presentará una denuncia formal contra el jugador argentino de 27 años, aclaró en principio: “Lo hablé con el entrenador [Norberto Araujo], con Marcelo Velazco [asistente deportivo] y con la comisaria. Esta última me dijo que no podía hacer nada porque es el árbitro el que está adentro. Se la dije una, se la dije dos. ¿Hasta cuándo? Yo tengo mi cabeza fuerte y sé cómo es el fútbol, me mantengo. Pero no es para que esté todo el rato”.

Y opinó: “Suena feo porque es compañero del mismo trabajo, pero si tuvo los pantalones para decir eso, que se haga cargo. Si le tienen que poner una sanción, que lo hagan. Si revisan mi expediente, yo no tengo sanciones. Si hay que asistir a un tribunal de disciplina, lo haré. Yo no tengo nada que ocultar. En mi carrera siempre he sido intachable. Lastimosamente, en el fútbol pasan estas cosas. Pero no se puede tolerar actos de racismo”.

“Me molestó. Pasó durante una pelota parada a favor de ellos, en la que yo marcaba al compañero que me tocaba. El árbitro me sacó amarilla, le muestro que me partieron el labio y, mientras tanto, él [Nahuel Gallardo] me insulta a la madre. Lo aguanto, no pasa nada. Y enseguida, me dice lo de ‘mono’ y ‘negro’, algo que el árbitro también escuchó. Me preguntó también ‘¿queres un monito?’. No pueden ocurrir esas cosas", concluyó Guevara.

Gallardo no realizó hasta el momento declaraciones vinculadas al episodio. Cuando un árbitro presencia un acto de racismo en un partido, debe seguir un protocolo de tres etapas establecido por la FIFA: primero, detener el encuentro y advertir que el partido puede suspenderse si continúa la conducta; segundo, suspender temporalmente el partido y retirar a los equipos; y, en última instancia, detenerlo de forma definitiva.

La trayectoria de Nahuel Gallardo

Gallardo inició su carrera profesional en River Plate, donde debutó en 2017 como defensor. Aunque formó parte del plantel, tuvo escasa participación en el equipo titular, con solo siete partidos disputados.

En busca de continuidad, fue cedido a préstamo a distintos equipos. En 2020 pasó a Defensa y Justicia, donde integró formó parte del equipo que ganó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. En 2021 fue transferido a préstamo a Colón de Santa Fe, y en 2022 tuvo una experiencia internacional con Once Caldas.

Tras finalizar su contrato con River en 2023, firmó con Sarmiento de Junín, aunque su paso por el club fue breve. Luego jugó en Independiente Rivadavia de Mendoza, donde también tuvo poca participación. En enero de 2025 se incorporó a Delfín de Ecuador, en condición de jugador libre, club en el que continúa su carrera.