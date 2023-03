Deportick: quién es el influyente dueño de la nueva plataforma de venta de entradas para ver a la Selección

escuchar

El comunicado de la AFA con los detalles del amistoso del jueves próximo ante Panamá, en el estadio Monumental, tuvo un detalle particular: la confirmación de que las entradas se venderían a través de una nueva plataforma, desconocida para el gran público, llamada Deportick.com. La empresa ya trabajaba con dos clubes del fútbol argentino (Tigre y Temperley) y había sido contratada por la Conmebol para la Finalissima de Futsal, disputada el año pasado en Parque Roca. También prestó servicios para la Liga Profesional en el encuentro ante Banfield y River por el Trofeo de Campeones. De repente, esta firma pasó a jugar en las grandes ligas.

Los términos y condiciones de la venta de tickets a través de Deportick apuntan a una empresa llamada Mastea 123 S.A., con dirección fiscal en la calle La Rioja, en Mar del Plata. Deportick es un nombre de fantasía registrado por aquella compañía. Según los registros oficiales, Mastea 123 es una empresa del productor teatral Javier Faroni, afincado hace años en la ciudad costera. En rigor, la creó el 26 de marzo de 2018 bajo el nombre Más Teatro 123 S.A. junto con dos socias: su pareja, Erica Gilette, y su hermana, Marcela Viviana Faroni. En junio de 2021, la compañía cambió su nombre a Mastea 123, la sociedad que figura detrás de Deportick.

Los campeones del mundo festejarán con los hinchas en el estadio Monumental el próximo jueves

“Sí, la ticketera es de Javier. Ya hace dos años aproximadamente que viene trabajando en este proyecto de una ticketera exclusiva de deportes”, confirmó a LA NACION una fuente de la empresa. Hay otro dato curioso en Nic.ar, el portal que informa quiénes registraron dominios de páginas web en la Argentina (es decir, los que tienen una extensión .com.ar). La página deportick.com.ar fue pedida por Marcela Faroni, hermana de Javier y actual diputada bonaerense del Frente de Todos por el partido de General Pueyrredón, cuya ciudad más importante es Mar del Plata. “Sí, el dominio lo solicitó ella, hace 30 años que Marcela trabaja con Javier”, indicó la fuente oficial consultada en la compañía. LA NACION intentó comunicarse con la legisladora provincial para conocer su rol en la empresa, pero no respondió al mensaje. En los datos de registro del dominio ahora figura el nombre de la empresa (Mastea 123 S.A.) y no el de la legisladora bonaerense.

Teatro y política

Faroni es un prolífico empresario teatral afincado en Mar del Plata que nació en General Roca, Córdoba. Uno de sus pasatiempos preferidos es mirar fútbol y llegó a la política de la mano de Sergio Massa. Incluso, fue legislador provincial por el Frente Renovador entre 2015 y 2019. En la Cámara de Diputados presidió la Comisión de Cultura y presentó el proyecto de ley de mecenazgo. De allí, saltó a Aerolíneas Argentinas (uno de los tantos sponsors estatales del seleccionado argentino, como el Banco Nación o YPF), donde asumió un puesto como director en diciembre de 2019, luego de las elecciones presidenciales ganadas por Alberto Fernández. Renunció a la línea aérea de bandera en 2021, y el directorio de la compañía se la aceptó en febrero de 2022. En su lugar nombró a Ariel Ciano, un concejal marplatense del Frente de Todos.

La aparición de Deportick no es el primer vínculo de Faroni con el fútbol. En su rol de productor, el empresario estampó su logo entre las muchas empresas que están detrás de la exhibición de memorabilia del seleccionado argentino que se celebrará desde el 1° de abril en La Rural, y que tendrá a la Copa del Mundo como principal atracción. “Será una experiencia única, que reunirá toda la pasión del fútbol argentino y la gloria obtenida desde 1978 hasta 2022, en una exhibición sin precedente, reviviendo los mejores momentos de los Campeonatos Mundiales obtenidos por nuestra Selección”, adelantó la AFA a través de un comunicado.

Ya se encuentran a la venta las entradas para @exhibicionAFA 🇦🇷🏆 Vení a conocer las reliquias de nuestros campeones del mundo!



¡No te quedes sin tu entrada!. Obtenela ahora en https://t.co/AMqlhEltBG pic.twitter.com/AYzabesDzQ — AFA (@afa) February 23, 2023

Es más, Claudio Tapia, presidente de la AFA, estuvo en Mar del Plata en enero e hizo un tour por las playas con la Copa del Mundo ganada en Qatar. Una noche fue a ver la obra teatral “El Divorcio”, producida por Faroni. Y se sacó una foto con los actores Pablo Rago, Luciano Castro, Natalie Pérez y Carla Conte. En declaraciones a Teleshow, el también empresario teatral Carlos Rottemberg dio más datos: “Claudio (Tapia) es muy amigo de Javier Faroni-productor de El Divorcio-y a la tarde del sábado le dijo de la posibilidad de ir a verla e incluso habló de una sorpresa que ni nosotros teníamos en claro cuál era”. La “sorpresa” era el trofeo.

Claudio Tapia llevó la Copa del Mundo a una función de la obra de teatro "El divorcio", del productor Javier Faroni, en Mar del Plata

Liga Profesional, Conmebol y... los campeones del mundo

En los perfiles de Instagram, Facebook y Twitter de la empresa puede verse que tiene un cliente en la Liga Profesional. No es un club cualquiera, sino que se trata de Tigre, la institución histórica donde es referente Sergio Massa, el jefe político de Faroni. Hay videos de los hinchas del Matador ingresando al estadio mostrando su celular y un código QR, además de los tradicionales tickets en papel. Además del club de Victoria, la otra institución con la que trabaja Deportick es Temperley, de la Primera Nacional.

Jugando en primera, Deportick llegó a la Liga Profesional y vendió las entradas del encuentro por el Trofeo de Campeones entre Banfield y River. Y saltó al campo internacional: en diciembre, la Conmebol la contrató para proveer el servicio de ticketing de la “Finalissima de Futsal”, disputada en septiembre último en Parque Roca. Desde Luque, donde está la sede de la entidad que rige el fútbol sudamericano, aseguraron que “no hubo problemas” y que la empresa argentina realizó ese trabajo tras adjudicarse la licitación para tal fin.

🏆 #FutsalFinalissima 🇦🇷 🇵🇾 🇪🇸 🇵🇹



Ya están en venta las entradas anticipadas para la Futsal Finalissima 2022.



Las misma se venden a través del sitio oficial del torneo: https://t.co/R9YJrc4ib6



$1500 por jornada o $2000 por la doble fecha de semis y final (mas gastos) pic.twitter.com/o4pSds6lSM — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 10, 2022

Aquél no sería un paso más. Si bien la Finalíssima de fútsal no es un evento tan masivo como ver a los campeones del mundo en suelo argentino, Deportick tuvo algo de fortuna. Su primer trabajo a nivel internacional coincidió con el final del contrato entre la AFA y Autoentrada, la ticketera que, hasta ahora, expendía online las entradas para ver a la selección argentina. Aquel convenio no fue renovado y la AFA comenzó a buscar una nueva plataforma.

“La comisión de Autoentrada era altísima y esta es mucho más barata”, dijo una alta fuente de la AFA ante la consulta de LA NACION sobre las razones que llevaron al cambio de proveedor. “La conocimos por Conmebol. Ellos la tuvieron en algunos eventos y la contratamos nosotros”, agregó el informante sobre Deportick. En realidad, Faroni no era un desconocido para el fútbol argentino. En las oficinas de la calle Viamonte sabían que Tigre y Temperley usaban los servicios de Deportick. Es más: la Liga Profesional está gestionada por el propio Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.