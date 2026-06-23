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Deschamps no dirigirá a Francia ante Noruega para asistir al funeral de su madre
El entrenador regresó a su país y no participará del partido del viernes; su asistente quedará a cargo
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El entrenador Didier Deschamps regresó este martes a Francia luego de que le comunicaran que su madre había muerto. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) precisó que el técnico no dirigirá a los Bleus contra Noruega en la última fecha del grupo I en el Mundial 2026.
“Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos antes del encuentro Noruega-Francia. Tampoco podrá estar presente en el banquillo el viernes para el último partido de los Bleus en el grupo I”, escribieron desde la FFF en sus redes sociales.
“El seleccionador nacional ha tenido el dolor, esta mañana de martes, de enterarse del fallecimiento de su madre. Regresará a Francia para asistir a sus exequias”, continuaron.
El seleccionado ya se encuentra clasificado para los 16avos y el partido frente al país nórdico definirá quién terminará como primero y segundo del grupo, lo que establecerá la fecha y rival de su próximo encuentro.
“De acuerdo con Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, presente en el campamento base del Equipo de Francia para la Copa del Mundo en Estados Unidos, Didier Deschamps ha confiado la responsabilidad a su adjunto, Guy Stéphan, de dirigir al grupo hasta su regreso”, expresaron.
Además, desde la Federación brindaron sus condolencias a la familia del entrenador de 57 años. “En este momento extremadamente doloroso, deseamos mucho ánimo al seleccionador y a su familia y les aseguramos el apoyo de todas y todos en el seno de la Federación”, cerraron.
Francia tuvo dos contundentes victorias durante la fase de grupos que tuvieron como protagonista a su máxima estrella, Kylian Mbappé. El conjunto de Deschamps comenzó con un triunfo frente a Senegal por 3-1.
El pasado lunes, en tanto, golearon 3-0 a Irak y se clasificaron a la próxima fase. En este partido se vio un doblete de Mbapppé, que llegó a los 16 goles en las copas del mundo y se acercó a Lionel Messi, que llegó ayer a 18.
Ahora, el conjunto deberá enfrentarse a Noruega, que clasificó tras una victoria 3-2 frente a Senegal. Su mayor protagonista es Erling Haaland, quien ya lleva cuatro goles en dos partidos en la Copa del Mundo. Esta tarde fue consultado sobre el próximo duelo, ante lo que se mostró indiferente. “Sinceramente, no me importa demasiado”, dijo a Fox Sports, y sumó: “Hemos pasado [de ronda]. Lo hemos conseguido, lo cual es increíble. Ahora mismo no me importa mucho su juego. Probablemente nos ganen. Probablemente ganen todo el torneo”.
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