El hermano de Carlos Bilardo desmintió que el ex entrenador esté contagiado de coronavirus Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de junio de 2020 • 20:20

El pasado viernes se dio a conocer que Carlos Salvador Bilardo, el director técnico campeón mundial de fútbol en México 1986 y subcampeón en Italia 1990, se había contagiado de coronavirus , pero sin síntomas de la enfermedad. Este domingo, su hermano Jorge desmintió esa información, a la que consideró "un error del laboratorio".

A través de su cuenta personal de Twitter, Jorge Bilardo publicó: "Mi hermano no tiene nada, el laboratorio muy famoso se equivocó, es para matarlos, casi seguro vuelve al mismo lugar", escribió para desmentir la versión que se había dado a conocer el último viernes, luego de un examen que se le efectuó en la residencia geriátrica The Senior Home, del barrio Almagro, donde es asistido el ex director técnico.

El tuit del hermano del ex entrenador de la selección Crédito: Twitter

Lo cierto es que Carlos Bilardo fue trasladado ese mismo día a una clínica, en buen estado de salud y sin ningún síntoma, y allí pasó el fin de semana, luego de que se diera a conocer su contagio de coronavirus en un geriátrico de Almagro.

El ex director técnico, de 82 años, se encuentra actualmente en la sede de Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, ubicado en Recoleta, en la que está internado también el ex presidente Carlos Menem por una neumonía de la que se recupera.

La información que se había manejado de Bilardo, que ocuparía un espacio de dos ambientes en The Senior Home, era que se había contagiado de un enfermero del lugar. De hecho la misma residencia admitió el caso positivo de su paciente. También lo había hecho la familia del ex DT, pero también se señaló que Bilardo se encuentra estable y de buen humor, y quiere trasladarlo a una casa.

Vale destacar que en el año 2017 Carlos Bilardo fue diagnosticado con el síndrome de Hakim-Adams, también conocida como hidrocefalia de presión normal. A partir de contar con esa enfermedad, tuvo una serie de internaciones en los últimos años.