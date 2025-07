Días y horarios de los partidos de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

La Copa Sudamericana 2025 tiene 16 equipos pretendientes al título, entre ellos Independiente, Lanús, Central Córdoba de Santiago del Estero, Huracán y Godoy Cruza; que competirán en los octavos de final, programados entre el 12 y el 21 de agosto, con el objetivo de avanzar a la siguiente instancia.

La primera etapa de eliminación directa tendrá partidos de ida y vuelta. El primer encuentro será en el escenario del club que haya superado la reclasificación o 16avos de final y la revancha en el estadio del que haya quedado puntero de su zona. Todos los juegos se podrán seguir en vivo por canchallena.com.

De los ocho cruces hay uno que será entre clubes argentinos: el Granate vs. el Ferroviario, con el duelo decisivo en el estadio Ciudad de Lanús. Además, Independiente definirá su llave ante Universidad de Chile en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini; el Globo hará lo propio ante Once Caldas de Colombia en el Tomás Adolfo Ducó; y el Tomba tendrá la difícil misión de eliminar a Atlético Mineiro de Brasil en Mendoza.

El resto de las series sin equipos de la Liga Profesional son Universidad Católica (Ecuador) vs. Alianza Lima (Perú); Fluminense (Brasil) vs. América de Cali (Colombia); Cienciano (Perú) vs. Bolívar (Bolivia); y Mushuc Runa (Ecuador) vs. Independiente del Valle (Ecuador).

Octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Universidad Católica (Ecuador) vs. Alianza Lima (Perú).

Ida: Miércoles 13 de agosto a las 21.30 en el estadio Alejandro Villanueva.

Vuelta: Miércoles 20 de agosto a las 21.30 en el estadio Olímpico Atahualpa.

Independiente (Argentina) vs. Universidad de Chile (Chile).

Ida: Miércoles 13 de agosto a las 21.30 en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Vuelta: Miércoles 13 de agosto a las 21.30 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Lanús (Argentina) vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (Argentina).

Ida: Jueves 14 de agosto a las 21.30 en el estadio Madre de Ciudades.

Vuelta: Jueves 14 de agosto a las 21.30 en el estadio Ciudad de Lanús.

Fluminense (Brasil) vs. América de Cali (Colombia).

Ida: Martes 12 de agosto a las 21.30 en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Vuelta: Martes 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Maracaná.

Cienciano (Perú) vs. Bolívar (Bolivia).

Ida: Miércoles 13 de agosto a las 19 en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Vuelta: Miércoles 20 de agosto a las 19 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Godoy Cruz (Argentina) vs. Atlético Mineiro (Brasil).

Ida: Jueves 14 de agosto a las 19 en el estadio Arena MRV.

Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas.

Mushuc Runa (Ecuador) vs. Independiente del Valle (Ecuador).

Ida: Martes 12 de agosto a las 21.30 en el estadio Palogrande de Manizales.

Vuelta: Martes 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Olímpico de Riobamba.

Huracán (Argentina) vs. Once Caldas (Colombia).

Ida: Martes 12 de agosto a las 19 en el estadio Banco Guayaquil.

Vuelta: Martes 19 de agosto a las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Los ganadores de cada uno de los ocho cruces avanzarán a los cuartos de final, programados para entre el 16 y 25 de septiembre. Las semifinales, en tanto, serán del 22 al 30 de octubre mientras la definición está prevista para el 22 de noviembre en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

