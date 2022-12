Dibu Martínez, enemigo de Francia: crece el extenso coro de críticas contra el arquero argentino

escuchar

Dibu Martínez ocupa, sin proponérselo, el lugar de enemigo público número uno de Francia en estos días. El arquero, que fue unos de los principales artífices del título logrado ante Francia en la definición de penales de la final del Mundial de Qatar, lleva días como blanco predilecto de diferentes referentes del país derrotado. Desde figuras de la política hasta exfutbolistas franceses, todos hacen fila para castigarlo.

Martínez realizó una atajada salvadora ante Randal Kolo Muani en la prórroga de la final y luego detuvo el lanzamiento de Kingsley Coman en el desempate a penales. Pero luego se vio al arquero campeón mundial realizando un gesto obsceno tras ganar el Guante de Oro al mejor arquero del torneo. Después, durante el desfile victorioso de Argentina en Buenos Aires, fue visto sosteniendo una muñeca con la cara cubierta por una fotografía del delantero estrella de Francia Kylian Mbappé, quien firmó un ‘hat-trick’ en la final.

Emiliano "Dibu" Martínez con un muñeco de bebé con la cara de Kylian Mbappé Twitter

”Algunas de las imágenes que vi del arquero argentino, creo que desmerecen un poco lo que Argentina logró en el Mundial”, afirmó este sábado Patrick Vieira, campeón del mundo con Francia en 1998 y actual entrenador de Crystal Palace, equipo que juega en la Premier League. ”Creo que realmente no necesitaban eso. A veces no puedes controlar las decisiones emocionales de la gente. Pero fue una decisión estúpida de Martínez hacer eso”, añadió.

Martínez, de 30 años, regresará a Birmingham la semana que viene. Allí lo espera su entrenador español Unai Emery con la intención de hablar con él sobre su polémico comportamiento. ”Cuando sientes una gran emoción, a veces es difícil controlarlo”, estimó Emery en declaraciones a los periodistas en Inglaterra este viernes. ”Hablaré con él la próxima semana sobre las celebraciones. Estamos orgullosos de él, ha ganado el Mundial con su selección nacional y es algo increíble”, añadió el técnico español.

Emiliano Martínez y Emmanuel Macron, presidente de Francia, consuelan a Kylian Mbappé tras la victoria argentina prosport

La actitud de ‘Dibu’ Martínez ha generado gran molestar en Francia. La ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, fue muy crítica este viernes con el comportamiento “penoso” e “inelegante” de algunos jugadores argentinos en sus celebraciones. ”Es simplemente vulgar, fuera de lugar, realmente no está a la altura”, estimó. “Este Emiliano Martínez no se está distinguiendo en este caso, es más bien patético”, aseguró.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet, le había escrito el jueves a Claudio Tapia, presidente de la AFA, para quejarse de las “anormales” y “chocantes” burlas hacia Kylian Mbappé durante las celebraciones. Oudéa-Castéra insistió con que los argentinos “son ganadores poco elegantes. Hay burlas inapropiadas y actos racistas inaceptables (en las redes sociales). Me alegro de que Le Graet haya presentado una queja y esté dando este paso con su homólogo, Claudio Tapia”.

Dibu Martínez, a la izquierda de la imagen, en un entrenamiento de la seelcción en Doha Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Del otro lado de las críticas se ubicó Martín Tocalli, entrenador de arqueros de la selección argentina. ”Lo conozco desde 2017 y el crecimiento que tuvo en los últimos dos años resultó ser tremendo. Él se siente ganador y con la ambición de crecer en el día a día. Tiene una cabeza ganadora”, destacó, en diversas entrevistas televisivas que ofreció el viernes.

”En la última jugada con Francia se me paró el corazón dos segundos, lo que pude ver de Emiliano (Martínez) es que se paró bien rápido, él tapó la pelota, no es que le rebotó. Esperó hasta el último segundo, leyó la posición del jugador y vio dónde fue la pelota. El orgullo que me quedó es ver cómo trabajó la jugada”, explicó Tocalli en la señal ESPN.

Además, Martín Tocalli comentó que en las previas a los partidos se muestran videos de los jugadores rivales y en las definiciones se suelen estudiar cómo patean los oponentes. “Lo negociamos con los arqueros por dónde puede ir la pelota, es un trabajo lindo y ellos lo valoran”, detalló. ”Lo primero que tengo que remarcar es que la intuición del arquero es lo más importante y lógicamente Emiliano Martínez les genera cosas al rival. Tiene información pero cuando ves que es atajador, te condiciona un poco”, subrayó. A su vez, Tocalli, hijo del DT Hugo, diferenció al arquero sudamericano del europeo: “Como los hinchas cantan más, los futbolistas toman más riesgos y siempre tienen un plus”.

El arquero Dibu Martínez en el festejo en su honor, en Mar del Plata Mauro V. Rizzi - LA NACION

