El joven Luka Romero convirtió su primer tanto en España con tan solo 16 años y 11 días Crédito: @RCD_Mallorca

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de noviembre de 2020 • 19:00

A poco más de cinco meses de aquel histórico debut que Luka Romero tuvo en la primera división de Mallorca frente a Real Madrid, este domingo, el joven futbolista volvió a dar que hablar: fue autor de su primer tanto oficial en el gran triunfo de su equipo. Además, se anotó en la historia grande del fútbol profesional de España y se lo dedicó a Diego Armando Maradona.

En la victoria de Mallorca por 4 a 0 frente a Logroñés, por la fecha 15 de la segunda división Luka convirtió un golazo a los 42 minutos de la segunda parte. El tanto significó el cuarto en la cuenta de su equipo en el partido y con la victoria el conjunto insular se posiciona como líder del campeonato.

Luka Romero ingresó al terreno de juego a los 27 minutos de la segunda parte y a tres minutos del final, recibió el balón cerca de la medialuna, ingresó en el área, se acomodó y disparó un potente remate cruzado de zurda. Una maravillosa definición para debutar en la red de manera oficial.

El gol de Luka Romero

Con su gol, el jugador de Mallorca rompió una marca: Romero se colocó en el top 3 de los goleadores más jóvenes en la historia del fútbol profesional español. Con 16 años y 11 días, el futbolista nacido en México, pero de padres argentinos, se convirtió en el segundo anotador más joven, detrás de José Saéz, que anotó su tanto con 15 años y 337 días.

Al finalizar el partido, el futbolista habló con la TV de Mallorca y también le dejó su reconocimiento a Diego Armando Maradona: "El gol se lo dedico a él y mi abuela Mabel, que me está mirando desde ahí arriba. Mi familia me apoya mucho. También la plantilla y el entrenador. Me dan muchos consejos. Estaban todos muy contentos", cerró. Además, agregó: "Cuando marqué el gol me puse a llorar. Pensando en mi padre, en mi madre, en la gente que me apoya. No me lo creía. Pensaba que era un sueño".

A través de sus redes sociales también manifestó su alegría y volvió a dejarle una dedicatoria a Maradona: "Muy feliz por mi primer gol con el Mallorca y por otra victoria más. Este gol va por vos D10S", escribió Luka.

En la victoria de Mallorca, jugó como titular en el equipo ganador el marcador de punta argentino Braian Cufré, exfutbolista de Vélez. Por su parte, en el perdedor, ingresó en el segundo tiempo el mediocampista argentino Damián Petcoff, jugador de larga trayectoria en el fútbol de España.

Conforme a los criterios de Más información