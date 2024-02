escuchar

El Inter Miami de Lionel Messi, quien será titular según confirmó el DT Gerardo ‘Tata’ Martino, afronta este jueves el último partido de la pretemporada previo al comienzo de la Major League Soccer (MLS) 2024. El rival de turno será Newell’s, lo que le suma un condimento extra muy especial al encuentro por la estrecha cercanía de la ‘Pulga’ con el conjunto rosarino, del cual es hincha confeso. El encuentro comienza a las 21.30 (hora argentina) y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Apple TV+, aunque también es necesario tener contratado el “MLS Season Pass”.

La ‘Pulga’ parece haber dejado atrás una mala racha de lesiones. En los amistosos de las Garzas en lo que va del año, distintas molestias musculares lo marginaron por completo del duelo frente al seleccionado de Hong Kong, lo que derivó en una catarata de críticas hacia la organización y hacia el propio ‘10′ por parte de los espectadores que adquirieron su entrada. Además, apenas sumó un puñado de minutos frente a Al Nassr, Vissel Kobe y El Salvador. Frente a Dallas, en tanto, jugó 64′ y no logró gravitar, y contra Al Hilal salió a los 88′ luego de convertir un gol.

Cómo ver online Inter Miami vs. Newell’s

El partido no se transmite por TV en la Argentina, pero se puede ver por streaming a través de la plataforma digital Apple TV+, un servicio con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más, que está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos de iOS. Se trata de la misma aplicación en la que se emiten los encuentros de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y se requiere ser suscriptor y tener contratado el “MLS Season Pass” para acceder al contenido, sin excepción.

¿La vuelta de Messi a Newell’s es imposible?

La posibilidad de que Messi juegue en la Argentina es una ilusión que estremece a todos. Sin embargo, cada vez pareciera haber menos chances de que suceda. En 2018, en una entrevista con la TV, él mismo habló sobre el tema: “Siempre dije que tengo ganas de jugar en el fútbol argentino, que no sé si se dará o no, pero lo tengo en mente”. Frente al interrogante de si jugaría sólo en Newell’s, respondió: “Sí, sí, me gustaría poder vivir eso aunque sea seis meses o algunos partidos, pero no sé... Uno nunca sabe lo que va a pasar”.

“Iba a la cancha con 12 ó 13 años o iba a ver a Newell’s cuando volvía de Barcelona. Y cuando era chiquito y jugaba en Newell’s, mi sueño era jugar en el Coloso. Iba a la cancha con mi viejo, mis hermanos, mis amigos y soñaba con jugar ahí. Después, las circunstancias de la vida me llevaron a otro lado, pero me quedó esa espinita de poder jugar en la cancha de Newell’s”, afirmó en ese entonces. Eran otros tiempos, claro. Hoy, lejos de la élite europea, con la Copa del Mundo bajo el brazo y disfrutando de un presente tranquilo en Inter Miami, todo parece indicar que no habrá lugar para un último -o primer, porque no llegó a debutar en Primera- baile con la camiseta del conjunto rosarino.

