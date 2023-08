escuchar

Luego de ganar la Leagues Cup 2023, con Lionel Messi como figura indiscutida, Inter Miami va en busca de una nueva final. El nuevo objetivo a la vista es la US Open Cup, certamen estadounidense en el que ya se encuentra en semifinales y en el que este miércoles, a partir de las 20 (hora argentina), se enfrenta a Cincinnati en condición de visitante para intentar meterse entre los dos mejores del torneo, instancia en la que se enfrentaría al ganador de la otra semifinal entre Houston Dynamo y Real Salt Lake. Es el primer partido del astro rosarino, desde su llegada a Estados Unidos, que se podrá ver por televisión en la Argentina a través de TyC Sports.

El combinado de la Florida se metió entre los cuatro mejores de la copa nacional estadounidense antes de la llegada del astro rosarino, luego de vencer por la mínima diferencia a Birmingham Legion, equipo de la segunda división, con gol de Nicolás Stefanelli. El rival de turno, en tanto, accedió a las semifinales tras eliminar a Pittsburgh Riverhounds, también de la segunda división, por 3 a 1 gracias a las anotaciones de Brandon Vázquez, Álvaro Barreal y Santiago Arias.

Cincinnati vs. Inter Miami: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 20 (hora argentina) en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador para seguir el encuentro (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

En la previa del encuentro, Gerardo ‘Tata’ Martino, DT de Inter Miami, confirmó la presencia del astro rosarino en el once titular: “Messi jugó todos los partidos y quizá en algún momento quiera descansar, pero no va a ser este miércoles. Va a jugar y será titular. Hasta que no me manifieste nada, va a jugar”, aclaró en conferencia de prensa. Además, también habló sobre la tranquilidad de trabajar con un equipo campeón: “Tenemos un futuro que se vislumbra bastante mejor a raíz de la consagración”, comentó. “Estoy feliz, porque cuando uno trata de construir un equipo y se encuentra con este resultado positivo hace crecer la ilusión y la confianza de todos”, sostuvo.

Por su parte, la ‘Pulga’ realizó una entrevista con Apple TV+ y dejó en claro que aún no piensa en retirarse: “Todavía no lo pienso, soy sincero. A mí me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota, de estar adentro de la cancha, de competir y de los entrenamientos”, expresó. “No sé cuánto más voy a jugar pero intentaré aprovechar hasta que pueda, hasta que esté bien y después veré. Para el después, hay tiempo de pensar, analizar y elegir. Hoy lo más importante es disfrutar de lo queda, sea poco o mucho pero al máximo”, agregó.

Con la pelota pegada a la zurda, Lionel Messi sigue deslumbrando en Estados Unidos HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El capitán del combinado de la Florida cambió por completo el rendimiento del equipo desde su llegada hace poco más de un mes. En apenas siete partidos (seis de ellos como titular), demostró estar en plena vigencia y convirtió diez goles que le bastaron para consolidarse como el máximo goleador y también como el mejor jugador de la Leagues up 2023. Anotó en todos los encuentros en los que sumó minutos y su tanto en la final ante Nashville no podía faltar.

Recibió la pelota cerca de la medialuna del área rival y, como tantas veces lo hizo a lo largo de su carrera, recortó hacia adentro y sacó un zurdazo imparable que se metió en el ángulo derecho del arco defendido por Elliot Panicco. Muchos de los futbolistas que se enfrentaron a él en los últimos años reconocieron que cuando Messi agarra la pelota en esa zona, todos saben lo que va a hacer. Como también pasa viendo los partidos por televisión. Pero la conclusión termina siendo clara: nadie lo puede detener.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.95 contra los 3.40 que se repagan por un triunfo de Cincinnati. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.75.