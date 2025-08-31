Dónde ver en directo online a Lionel Messi e Inter Miami vs. Seattle Sounders, por la final de la Leagues Cup 2025

Lionel Messi puede obtener este domingo el 46° título en su exitosa carrera porque disputa con Inter Miami la final de la Leagues Cup, el torneo que reúne a equipos de la Liga de México y la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, frente a Seattle Sounders como visitante en el estadio Lumen Field.

El encuentro inicia a las 21 (hora argentina) y no se transmite por televisión en la Argentina. La única alternativa para verlo en vivo es a través de Apple TV en MLS Season Pass -requiere ser cliente para acceder al contenido-. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La final de la Leagues Cup se juega en el estadio Lumen Field BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La previa del partido

El conjunto que cuenta con el argentino Pedro De la Vega, muy probablemente titular para la definición, accedió a la definición tras eliminar en semifinales a Los Angeles Galaxy 2 a 0. Previamente, en la primera etapa disputó tres partidos contra equipos mexicanos y sumó 9 puntos gracias a sendos triunfos sobre Cruz Azul 7 a 0, Santos Laguna 2 a 1 y Tijuana 2 a 1. Así, lideró la tabla de posiciones de elencos estadounindense. En cuartos, en tanto, doblegó a Puebla 4 a 3 por penales tras empatar 0 a 0.

El equipo dirigido por Javier Mascherano, por su parte, quiere repetir la corona que obtuvo en en 2023 y que es, hasta el momento, la única en su corta historia. En las semifinales se impuso a Orlando City en el Clásico del Sol 3 a 1 con una notable actuación del rosarino, autor de dos goles para revertir un duelo complicado en el que los suyos empezaron perdiendo.

Antes, en cuartos de final doblegó a Tigres de México 2 a 1 mientras que en la primera etapa también enfrentó a tres clubes aztecas y se ubicó segundo en la tabla general de equipos estadounidenses con ocho puntos que consiguió gracias a triunfos sobre Atlas 2 a 1 y Pumas 3 a 1 y una igualdad con Necaxa 2 a 2 más posterior victoria por penales 5 a 4.

En la Major League Soccer, que está pronta a concluir la primera etapa, ambas franquicias están en zona de acceso a los playoffs. En la Conferencia Este, Seattle se ubica cuarto con 44 puntos mientras que Las Garzas marchan sextas en el Oeste con 46 unidades.

El argentino Pedro de la Vega es una de las figuras que tiene Seattle Sounders

Posibles formaciones

Seattle Sounders: Andrew Thomas, Nouhou Tolo, Yeimar Gómez Andrade, Cristian Roldán, Jesús Ferreira, Pedro De la Vega, Paul Rothrock, Alex Roldán, Obed Vargas, Jackson Ragen y Osaze De Rosario. DT: Brian Schmetzer.

Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Sergio Busquets, Yannick Bright, Lionel Messi, Baltasar Rodríguez; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

En la previa, el favorito al triunfo y al título según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.21 contra 3.25 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 3.50.

Previamente, a las 18, Los Angeles Galaxy y Orlando City se enfrentan para dirimir el tercer puesto del campeonato.