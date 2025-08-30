Lionel Messi e Inter Miami vs. Seattle Sounders: cuándo juegan, por la final de la Leagues Cup 2025

El Inter Miami de Lionel Messi y Rodrigo De Paul se enfrenta este domingo a Seattle Sounders en el marco de la final de la Leagues Cup 2025. Las Garzas buscarán quedarse con el título al igual que en 2023, con Messi como MVP y goleador. El partido está programado para las 21 (hora argentina) en el estadio Lumen Field de Seattle, Estados Unidos, con transmisión vía streaming por parte de Apple TV+. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Javier Mascherano se metió en la definición tras vencer en las semifinales a su clásico rival, Orlando City, por 3 a 1, con un doblete del capitán del seleccionado argentino y un gol del venezolano Telasco Segovia (el croata Marco Pasalic puso en ventaja parcial a los Leones). Previamente dejó en el camino a Tigres de México, en cuartos de final, por 2 a 1.

Lionel Messi fue la figura de Inter Miami en las semifinales frente a Orlando City CHRIS ARJOON - AFP

El club que hará de local este domingo, por su parte, viene de eliminar a Los Angeles Galaxy por 2 a 0 gracias a las anotaciones de Osaze De Rosario y Pedro De La Vega, el único argentino que forma parte del plantel. En la ronda anterior le ganó por penales a Puebla de México luego de empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario. Fue subcampeón de la edición 2021, por lo que busca revancha.

El último enfrentamiento entre ambos fue el 16 de abril de 2022, con triunfo de Inter Miami como visitante y por la mínima diferencia.

Inter Miami vs. Seattle Sounders: cómo ver online

El partido no se transmite por televisión en la Argentina, pero se puede ver por streaming a través de la plataforma digital Apple TV+, un servicio con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más, que está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos de iOS. En ella se emiten todos los encuentros de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, aunque se requiere ser suscriptor y tener contratado el “MLS Season Pass” para acceder al contenido.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Seattle Sounders corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en la final de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.27 contra los 3.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Inter Miami. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.60.

Las casas de apuestas ponen a Seattle Sounders como favorito al triunfo en la final de la Leagues Cup 2025 Lindsey Wasson� - AP�

Posibles formaciones