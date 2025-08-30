En qué canal pasan Real Madrid vs. Mallorca por la Liga de España 2025-2026 hoy

El encuentro, que tendría a Franco Mastantuono como titular en el Merengue, se disputa este sábado a las 16.30 (hora argentina) en el estadio Santiago Bernabéu
Este sábado, desde las 16.30 (hora argentina), Real Madrid y Mallorca se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 3 de LaLiga de España 2025-2026. El encuentro, que tendría a Franco Mastantuono como titular en el local, se disputa en el estadio Santiago Bernabéu y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, canal que se puede sintonizar online únicamente en la plataforma DGO. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Merengue, dirigido por Xabi Alonso tras la salida de Carlo Ancelotti a la selección de Brasil, comenzó la temporada con el pie derecho. Ganó los dos partidos que disputó hasta el momento, el último de ellos por 3 a 0 frente al recién ascendido Real Oviedo, y se ubica tercero con puntaje perfecto al igual que Villarreal, Barcelona y Athletic Bilbao, el único al que supera en diferencia de gol.
Los Mallorquinistas, por su parte, aún no ganaron. Están en el 16° lugar de la tabla de posiciones con una unidad conseguida en la jornada pasada frente a Celta de Vigo, luego de empatar 1 a 1 como local por los goles de Javi Rueda -C- y Mateu Morey -M-. En el plantel está el argentino Pablo Maffeo, quien cuenta con antecedentes de una fuerte rivalidad con el brasileño Vinicius Jr.
Real Madrid vs. Mallorca: cómo ver online
El encuentro se disputa este sábado en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.20 contra los 16.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Mallorca. El empate, por su parte, cotiza cerca de 7.70.
Posibles formaciones
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold o Dani Carvajal, Antonio Rüdiger o Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Arda Güler; Franco Mastantuono o Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinicius Jr.
- Mallorca: Leo Román; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Marash Kumbulla u Omar Mascarell, Johan Mojica; Manuel Morlanes, Samú Costa o Pablo Torre, Sergi Darder; Takuma Asano o Mateo Joseph y Vedat Muriqi.
