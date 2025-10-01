Dónde ver en directo online Argentina vs. Australia por el Mundial Sub 20 Chile 2025

La selección argentina sub-20 enfrenta a su par de Australia este miércoles desde las 20 (hora argentina) en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso con arbitraje del español José María Sánchez por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 con el anhelo de sellar su clasificación a octavos de final antes de la última jornada.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Mitelefe.com. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

La previa de Argentina vs. Australia

La albiceleste debutó en el campeonato con una victoria ante Cuba 3 a 1 y busca repetir el resultado para asegurarse su lugar en la próxima instancia, algo de lo que está muy cerca. El entrenador Diego Placente no puede contar con el defensor Santiago Fernández porque fue expulsado en el primer juego y su reemplazante sería Julio Soler. El delantero Gianluca Prestianni, el jugador de mayor renombre del plantel, sumaría sus primeros minutos, ya sea como titular o suplente, tras haberse incorporado al equipo poco antes del debut.

Los oceánicos, por su parte, comenzaron la Copa del Mundo con una derrota ante Italia 1 a 0 y necesitan sumar para salir del último puesto que comparten con los cubanos. Incluso aún cayendo contra la Argentina, llegarán a la última jornada con posibilidades de meterse en la próxima etapa porque, además de los dos líderes de cada grupo, pasarán los cuatro mejores terceros entre las seis zonas.

El equipo dirigido por Trevor Morgan accedió a la cita ecuménica como ganador de la Copa Asiática Sub-20 y disputa un Mundial después de 12 años. A principios del 2000 era un habitual competidor y, también, favorito al título. Actualmente, su principal figura es Paul Okon-Engstler, mediocampista nacido en Bélgica mientras su padre, exfutbolista y con pasado en la selección australiana, militaba en Oostende.

Posibles formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani o Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni, Santino Andino y Mateo Silvetti o Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Australia: Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic, Musa Touré. DT: Trevor Morgan.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es la Argentina con una cuota máxima de 1.46 contra 6.80 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Australia. El empate llega a 4.84.

El otro encuentro de la zona lo disputan Italia vs. Cuba, también en Valparaíso, pero a las 17.